Otra pérdida para Kbeto Zuleta: falleció uno de sus coristas tras el accidente del bus

La agrupación vallenata de Kbeto Zuleta recibió una nueva noticia que enluta a sus integrantes, familiares y seguidores. Radamell Uribe, quien se desempeñaba como corista del conjunto, falleció después de permanecer varios días hospitalizado por las graves lesiones que sufrió en el accidente de tránsito del pasado 26 de octubre.

La muerte del músico fue confirmada este domingo 8 de noviembre por Esteban Bolaño, mánager de la agrupación. Uribe se encontraba en una clínica de alta complejidad en Valledupar, donde recibía atención médica luego del siniestro en el que el bus que transportaba a los músicos cayó al río Ariguaní.

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Con su fallecimiento, ya son tres los integrantes de la agrupación que han perdido la vida como consecuencia del accidente. La noticia representa un nuevo golpe para el grupo, que desde finales de octubre ha enfrentado las consecuencias de esta emergencia vial.



¿Qué pasó con Radamell Uribe tras el accidente?

El músico resultó gravemente herido en el accidente ocurrido durante la madrugada del lunes 26 de octubre. Inicialmente fue trasladado a un centro asistencial en Bosconia, pero debido a la complejidad de sus lesiones tuvo que ser remitido a una institución médica de mayor nivel en Valledupar.

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Allí permaneció hospitalizado durante varios días. Pese a la atención recibida, falleció en la madrugada de este domingo. La noticia fue compartida por el mánager de la agrupación, quien le dedicó un mensaje de despedida en redes sociales: “Mi Rada querido ve con Dios, gracias por tanto respeto y cariño. Dios abra el cielo y te reciba en sus brazos”.

Uribe hacía parte del equipo musical de Kbeto Zuleta y se desempeñaba como corista. Su muerte se suma a la de otros dos compañeros que fallecieron el mismo día del accidente: el corista Geovanni Lobo y el guitarrista Harold Santana.

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Así ocurrió el accidente del bus de Kbeto Zuleta

El siniestro se registró en la madrugada del 26 de octubre, cuando el bus en el que se movilizaban los integrantes de la agrupación terminó en el río Ariguaní, en un tramo vial entre Pueblo Nuevo, Magdalena, y Bosconia, Cesar.

Los músicos regresaban a Valledupar después de cumplir con una presentación privada en Sincelejo, Sucre, en la que también participó el cantante Elder Dayán Díaz. El accidente dejó varios integrantes heridos y dos fallecidos en el lugar; ahora, con la muerte de Radamell Uribe, la cifra de músicos muertos asciende a tres.

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Entre tanto, Kbeto Zuleta continúa hospitalizado en Barranquilla, donde recibe atención médica por las graves lesiones que sufrió en el siniestro. El cantante tuvo que ser sometido a la amputación de su pierna izquierda y ha pasado por distintos procedimientos quirúrgicos.

Su familia ha informado sobre algunos avances en su recuperación. Su hermano Héctor Zuleta señaló recientemente que el artista se encontraba estable y consciente, aunque todavía tenía intervenciones médicas pendientes.

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La muerte de Radamell Uribe vuelve a poner de luto al entorno del vallenato y deja a la agrupación de Kbeto Zuleta enfrentando una nueva pérdida, mientras continúa pendiente la recuperación del cantante y de los demás afectados por el accidente.