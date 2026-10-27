¿Por qué le amputaron la pierna a Kbeto Zuleta? Otra extremidad estaría en riesgo

El mundo del vallenato se encuentra en un estado de profunda conmoción y cadenas de oración. El reconocido cantante vallenato Kbeto Zuleta, hijo del legendario artista Poncho Zuleta, continúa en condición crítica tras sufrir un devastador accidente de tránsito en el autobús que transportaba a su agrupación musical.

Los últimos informes médicos confirman una de las peores noticias para el folclor: el artista sufrió la pérdida de una de sus extremidades y su diagnóstico sigue siendo reservado.

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¿Por qué le amputaron la pierna a Kbeto Zuleta?

La pregunta que inundó las redes sociales en las últimas horas ha recibido una respuesta oficial por parte del equipo médico.



Según el reporte difundido este martes 27 de octubre, los especialistas tuvieron que amputarle la pierna izquierda a Kbeto Zuleta debido a la gravedad de las lesiones vasculares y óseas irreversibles que presentaba tras el fuerte impacto.



El daño en los vasos sanguíneos y la destrucción del tejido óseo impidieron cualquier intento de reconstrucción, obligando a los cirujanos a tomar una decisión drástica para salvaguardar la vida del cantante.

Además del severo trauma en su extremidad, el parte médico detalla que el intérprete presenta múltiples lesiones de consideración. Entre ellas se reporta un traumatismo craneoencefálico y heridas complejas en la zona del tórax, complicaciones que lo mantienen bajo un estricto monitoreo en la unidad de cuidados intensivos.

El cantante Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, cuyo estado de salud mantiene en alerta a sus seguidores Foto: imagen tomada de @kbetozuleta

¿Podría perder la otra pierna? Máxima preocupación médica

La batalla por la salud del artista está lejos de terminar. En este momento, las alertas se centran en saber si podría perder la otra pierna, ya que el equipo multidisciplinario concentra todos sus esfuerzos en preservar su extremidad derecha. La condición de este miembro también genera una enorme preocupación entre los cirujanos debido al trauma sufrido durante el siniestro.

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Las próximas horas serán determinantes para evaluar la circulación sanguínea y la viabilidad del tejido de la pierna derecha.

Los profesionales de la salud trabajan incansablemente en su estabilización y no descartan la posibilidad de trasladarlo a un centro médico de mayor complejidad, una decisión que dependerá estrictamente de cómo evolucione su cuadro clínico general y su respuesta hemodinámica.

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El vallenato se une en oración por el hijo de Poncho Zuleta

La trágica noticia mantiene en vilo a sus familiares, allegados y a millones de seguidores en todo el país. Diversos integrantes de la comunidad vallenata y colegas de su padre, Poncho Zuleta, han expresado públicamente su solidaridad y piden unirse en plegarias por la pronta recuperación del joven cantautor.

Por ahora, la prioridad absoluta de los especialistas radica en estabilizar sus signos vitales y evitar nuevas complicaciones en las lesiones sufridas durante el lamentable accidente de carretera.

