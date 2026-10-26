Mánager de Kbeto Zuleta reveló la decisión que le salvó la vida antes del grave accidente

Esteban Bolaño, mánager de Kbeto Zuleta, contó cómo una decisión que tomó durante el recorrido de la agrupación vallenata terminó alejándolo del bus que sufrió el grave accidente en el puente sobre el río Ariguaní.

El representante artístico se bajó del vehículo en El Carmen de Bolívar y continuó su camino hacia Barranquilla en su camioneta particular. Horas después, se conoció la magnitud de la emergencia que afectó al equipo del hijo de Poncho Zuleta.

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En medio de la preocupación por sus compañeros, Bolaño relató que no viajaba con los músicos cuando ocurrió el siniestro. Su testimonio también dejó ver el impacto que tuvo la noticia entre quienes hacen parte de la agrupación, especialmente por las personas que perdieron la vida y los integrantes que resultaron heridos.



“Yo no iba en el bus porque me bajé en El Carmen de Bolívar. Me fui en mi camioneta para regresar a Barranquilla y no llegar hasta Valledupar. Me salvé junto con tres integrantes más que se fueron conmigo”, expresó el mánager en un mensaje difundido mientras se dirigía a los centros médicos donde atendían a los afectados.



La decisión de continuar el recorrido por separado hizo que Bolaño no estuviera a bordo del bus cuando ocurrió el accidente. Sin embargo, su preocupación se mantuvo con los integrantes de la agrupación, entre ellos Kbeto Zuleta, cuyo estado de salud generó inquietud entre sus seguidores.

“Qué tragedia tan horrible nos sucedió. Lamento con mucho dolor el fallecimiento de esos integrantes de mi familia”, manifestó el representante, al referirse a la emergencia que golpeó al equipo musical.

¿Qué dijo el mánager sobre el estado de salud de Kbeto Zuleta?

Una de las principales preocupaciones tras el accidente ha sido la condición médica de Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta, hijo del reconocido cantante vallenato Poncho Zuleta.

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En sus declaraciones, Esteban Bolaño aseguró que había recibido información según la cual el artista se encontraba consciente, aunque presentaba lesiones de gravedad y permanecía bajo atención médica.

“Voy para donde está Kbeto. Me dicen que está consciente. Está herido, pero está consciente”, señaló el mánager mientras intentaba llegar al lugar donde atendían al cantante.

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Por otra parte, fuentes consultadas por Noticias Caracol confirmaron que a Kbeto Zuleta tuvieron que amputarle una pierna como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente. La información generó preocupación entre los seguidores del artista, que han estado pendientes de las noticias sobre su evolución.

El representante también se refirió a Efraín Zuleta, quien viajaba en el bus junto con otros miembros del conjunto. Según contó, el acordeonero también estaba consciente mientras recibía atención médica.

“Efraín también está consciente. Dios tenga misericordia y nos dé fuerza”, expresó Bolaño en medio de la incertidumbre por la situación de sus compañeros.

🚨 Esteban Bolaños, mánager de Kbeto Zuleta, cuenta entre lágrimas y con la voz entrecortada por qué se bajó del bus antes del terrible accidente que hoy enluta a la agrupación. 😔🙏 https://t.co/hdBMXQoly9 — Mónica Saade (@MonicaSaadeX) October 26, 2026

Así ocurrió el accidente del equipo de Kbeto Zuleta

El siniestro vial se registró durante la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el bus que transportaba a integrantes de la agrupación y parte de su equipo técnico chocó contra la baranda de seguridad del puente sobre el río Ariguaní y terminó cayendo al afluente.

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El vehículo se movilizaba por el corredor vial que conecta sectores de Magdalena y Cesar, después de que los músicos cumplieran con sus compromisos artísticos. De acuerdo con la información entregada, la agrupación regresaba de una presentación realizada en Sincelejo.

La emergencia obligó a desplegar un operativo de rescate en el que participaron organismos de socorro, entre ellos unidades de Bomberos y de la Defensa Civil. Las labores se concentraron en atender a los lesionados, evacuar a los ocupantes y asegurar el vehículo.

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Puedes leer: VIDEO | La última presentación de Kbeto Zuleta junto a Elder Dayán antes del grave accidente

Los primeros reportes suministrados sobre el accidente dieron cuenta de personas fallecidas y alrededor de 17 lesionadas. Las cifras conocidas inicialmente pueden cambiar a medida que las autoridades consoliden el balance oficial.

Entre tanto, las causas del siniestro continúan bajo investigación. Una de las hipótesis preliminares apunta a un posible microsueño del conductor, pero esta posibilidad debe ser establecida por las autoridades a partir de las verificaciones correspondientes.

Kbeto Zuleta: video de su última presentación con Elder Dayán antes del accidente /Foto: redes sociales

Clínica de Bosconia recibió a varios integrantes de la agrupación

La Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais, ubicada en Bosconia, informó que recibió a personas afectadas por el accidente. En un comunicado divulgado durante la mañana del 26 de octubre, la institución señaló que hasta las 10:30 a. m. había atendido a 14 pacientes.

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El centro médico explicó que los lesionados estaban siendo valorados por los equipos de medicina y enfermería, de acuerdo con la gravedad de cada caso. También habilitó un punto de orientación para familiares y allegados que buscaban información sobre sus seres queridos.

La institución precisó que los datos clínicos se entregan únicamente a personas autorizadas, con el propósito de proteger la privacidad de los pacientes. Asimismo, indicó que el balance oficial de víctimas y las causas del accidente corresponden a las autoridades competentes.

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Mientras avanzaba la atención médica, Esteban Bolaño buscaba llegar hasta donde se encontraba Kbeto Zuleta para conocer de primera mano su condición. Su relato sobre la decisión de bajarse del bus en El Carmen de Bolívar se convirtió en uno de los detalles más comentados de la emergencia.

