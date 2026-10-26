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Hijo de Poncho Zuleta tuvo que ser amputado tras grave accidente; hay varios muertos

Kbeto Zuleta permanece en un centro asistencial tras el accidente del bus de su agrupación, que cayó desde un puente sobre el río Ariguaní.

Imagen compuesta que muestra al artista y al vehículo siniestrado tras el grave accidente del hijo de Poncho Zuleta
El hijo de Poncho Zuleta sufrió un grave accidente automovilístico que dejó víctimas mortales y requirió intervención quirúrgica de urgencia
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

El cantante vallenato Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta, hijo del reconocido artista Poncho Zuleta, permanece internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir un grave accidente de tránsito mientras se movilizaba con los integrantes de su agrupación musical.

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El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes 26 de octubre, cuando el autobús en el que viajaban cayó desde un puente sobre el río Ariguaní.

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¿Qué pasó con el hijo de Poncho Zuleta?

Tras ser auxiliado en el lugar del accidente, Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta fue trasladado a una clínica del municipio de Bosconia, Cesar. Debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el siniestro, el cantante ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde recibe atención médica especializada.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el artista presenta un pronóstico reservado. Las primeras valoraciones médicas evidenciaron traumatismos graves en sus extremidades inferiores, con afectaciones vasculares y óseas producto del impacto.

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Ante la gravedad de las lesiones, el equipo médico tuvo que amputarle una de sus piernas para intentar preservar su vida. La otra extremidad también sufrió daños importantes y permanece bajo evaluación médica para determinar su evolución.

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¿Cómo fue el accidente en el que iba el hijo de Poncho Zuleta?

El accidente ocurrió en el corredor vial que conecta a El Difícil, en Magdalena, con el municipio de Bosconia, en Cesar. Según los reportes preliminares, el autobús en el que se transportaban Kbeto Zuleta y los integrantes de su agrupación perdió el control y cayó desde el puente que cruza el río Ariguaní.

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Foto: Redes sociales

La emergencia dejó varias personas fallecidas entre los ocupantes del vehículo. Según declaraciones del alcalde de ese municipio, Jorge Patiño, entregadas a Blu Radio, dos personas murieron en el lugar del accidente y otras dos fallecieron después de ser trasladadas a centros asistenciales.

“Desafortunadamente, dos de las personas que habían sido trasladadas a Valledupar fallecieron y dos que están allá en el sitio del accidente. Están haciendo los levantamientos respectivos y Kbeto y los otros muchachos que están acá en la clínica están esperando”, señaló el mandatario local.

El alcalde también confirmó que al cantante le tuvieron que amputar una pierna debido a la gravedad de las lesiones. Además, indicó que se buscaba trasladarlo a un centro hospitalario de mayor complejidad para que continuara recibiendo atención especializada. Bogotá y Medellín figuraban entre las posibles ciudades de destino.

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Mientras avanzan las gestiones para su traslado, el estado de salud del artista continúa siendo motivo de preocupación para sus familiares, seguidores y el mundo del vallenato.

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