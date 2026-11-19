La historia de Arleth Carolina Álvarez Castillo, la profesora barranquillera que fue encontrada con vida en Bogotá después de permanecer más de dos años desaparecida, sigue revelando detalles que permiten entender la preocupación que su familia tenía por ella.

Esta vez, el periodista Sergio García, de Impacto News, dio a conocer información sobre los antecedentes de salud mental que habría presentado la docente antes de perder contacto con sus seres queridos.

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De acuerdo con lo revelado por el comunicador, Arleth habría tenido dos episodios diagnosticados como esquizofrenia, situación que habría requerido atención especializada e incluso hospitalizaciones de aproximadamente un mes cada una.



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El periodista, quien conoció de cerca parte de la historia de la profesora durante su permanencia en Bogotá, señaló que estos antecedentes eran motivo de preocupación para su mamá, Leida Castillo, quien desde tiempo atrás buscaba respuestas sobre lo que estaba ocurriendo con su hija.

La situación habría tenido varios momentos. Según el relato de García, después de las hospitalizaciones Arleth tenía salidas y podía retomar algunas de sus actividades, pero posteriormente volvía a presentar dificultades relacionadas con su estado psicológico.

Este antecedente cobra relevancia ahora que la familia consiguió encontrarla después de una búsqueda que se extendió por más de dos años y que terminó con un reencuentro en la capital del país.

La forma en la que nos mostraron este caso como un enigma y resultó teniendo explicaciones lógicas. No compartir esta información sobre los antecedentes de la profesora Arleth lo que hizo fue alimentar rumores de drog4s o de brujería. https://t.co/jcgcoVDwpr — Laura Wolf 🐺 (@LauraWolfP) November 19, 2026

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La preocupación de la mamá de Arleth Carolina antes de su desaparición

Leida Castillo habría vivido durante un tiempo con la inquietud de no saber cómo ayudar a su hija. Según lo contado por Sergio García, la docente no tenía comportamientos agresivos, pero sí presentaba episodios en los que salía y deambulaba, una situación que mantenía en alerta a su familia.

Por eso, su mamá insistía en la necesidad de conseguir una valoración formal que permitiera conocer qué estaba sucediendo y establecer qué tipo de acompañamiento necesitaba.

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La preocupación de Leida no era reciente. Los antecedentes de atención psiquiátrica que se han conocido a través de los testimonios familiares muestran que la posibilidad de que Arleth necesitara ayuda profesional ya estaba sobre la mesa antes de octubre de 2024, cuando se perdió su rastro en Barranquilla.

La madre quería que su hija recibiera atención y que se pudiera establecer una ruta adecuada para su cuidado. Ahora, después de encontrarla en Bogotá, esa petición volvió a convertirse en una de sus principales prioridades.

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Los rumores sobre Arleth Carolina que su familia habría querido aclarar

Durante el tiempo que la profesora permaneció desaparecida, su caso generó numerosas preguntas y comentarios en redes sociales. Su comportamiento y las circunstancias en las que fue vista en Bogotá dieron pie a diferentes versiones sobre lo que podía estar ocurriendo.

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Entre las especulaciones que circularon estaban las relacionadas con un supuesto consumo de sustancias y hasta explicaciones asociadas con la brujería. Sin embargo, los testimonios conocidos sobre sus antecedentes apuntan a una preocupación familiar relacionada con su salud mental, y no permiten dar por ciertas esas versiones.

La información compartida por Sergio García también pone el foco en algo que Leida habría intentado explicar desde antes: su insistencia en que la docente recibiera una evaluación profesional.

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Es importante aclarar que los antecedentes relatados no constituyen una confirmación de su estado médico actual. Hasta el momento no se ha divulgado un diagnóstico reciente emitido por el Hospital Santa Clara ni un parte médico oficial que permita establecer su condición actual.

Actualmente, Arleth permanece bajo atención médica, mientras sus allegados esperan que los profesionales establezcan cuáles son sus necesidades y qué acompañamiento podría requerir.

Leida también ha pedido la intervención de la EPS para garantizar que su hija pueda acceder a los servicios correspondientes y que se respeten sus derechos como persona adulta.