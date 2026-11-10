Arleth Carolina tomó fuerte decisión y ahora su mamá pide ayuda: hubo Policía y médicos

Arleth Carolina habría aceptado recibir ayuda médica para ser internada, en medio de la preocupación que rodea su situación en Bogotá.

Después de más de dos años de búsqueda y de un esperado reencuentro con su mamá, Leida Castillo, la docente finalmente habría accedido a recibir atención profesional, un paso importante para su familia, que desde hace varios días pide acompañamiento de las autoridades y del sistema de salud.

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El caso de la profesora sigue rodeado de interrogantes. Aunque su familia consiguió encontrarla a comienzos de noviembre de 2026 en la capital colombiana, todavía hay muchas preguntas sobre lo que ocurrió durante el tiempo que permaneció alejada de sus seres queridos y las razones por las que actualmente parece tener dificultades para aceptar ayuda.



Durante la entrevista concedida al programa 'Más allá del silencio', dirigido por Rafael Poveda, se conocieron detalles del reencuentro y de la situación que atraviesa la mujer. En el espacio participaron también Vanessa Ríos, prima de Arleth, y el periodista Sergio García, de Impacto News, quienes han seguido de cerca el caso.



Uno de los aspectos que más inquieta a quienes han podido compartir con ella es su comportamiento. Arleth deambula durante buena parte del día por las calles de Bogotá, lleva consigo varias pertenencias y, en ocasiones, parece estar desconectada de lo que sucede a su alrededor. Su comportamiento ha generado preocupación entre sus familiares, que consideran necesario que reciba una valoración especializada.

Aunque quienes la han visto aseguran que es una mujer inteligente, educada y que reconoce a sus familiares, hay situaciones que todavía no logran comprender. Todo parece un misterio para Leida, quien ha tenido que enfrentarse a momentos en los que su hija se muestra cercana y cariñosa, pero después vuelve a alejarse.

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Arleth Carolina habría aceptado recibir ayuda médica para ser internada

El giro más reciente del caso estaría relacionado con la posibilidad de que Arleth finalmente reciba atención médica y sea internada para una valoración especializada. La familia ha manifestado su preocupación por posibles dificultades de salud mental, entre ellas problemas psiquiátricos que necesitarían ser evaluados por profesionales.

Por ahora, no existe un diagnóstico confirmado que permita establecer qué está ocurriendo con la docente. Precisamente por eso, sus seres queridos insisten en que necesita acompañamiento médico y que su situación no puede seguir siendo abordada únicamente desde la búsqueda familiar.

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La preocupación también tiene que ver con su resistencia a recibir ayuda. En días anteriores, su mamá explicó que Arleth no parecía dispuesta a trasladarse por voluntad propia a un centro asistencial, razón por la que solicitaba que los profesionales pudieran valorarla en el lugar donde consiguieran ubicarla.

"Nosotros necesitamos una ayuda, que alguien la valore sin necesidad de que ella tenga que ir, porque ella no lo va a hacer", manifestó Leida durante la conversación sobre el caso.

La mamá de Arleth quiere quedarse en Bogotá para acompañarla

Leida Castillo no quiere separarse de su hija. Después de recorrer durante más de dos años diferentes lugares con la esperanza de encontrarla, la madre decidió permanecer en Bogotá para estar cerca de ella y aprovechar cualquier oportunidad que le permita acompañarla.

La situación también ha generado necesidades económicas y logísticas. Por esta razón, el programa 'Más allá del silencio' impulsó una campaña para convocar a personas que quieran ayudar a la familia, especialmente con los gastos de hospedaje y manutención de Leida Castillo durante su permanencia en Bogotá, pues su intención es quedarse cerca de su hija y acompañarla en este proceso.

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La intención es que la mujer pueda permanecer en la ciudad durante el tiempo que sea necesario, sin tener que abandonar la búsqueda de alternativas para que su hija reciba atención. El apoyo resulta importante porque la madre llegó desde la región Caribe y necesita contar con un lugar donde quedarse mientras continúa pendiente de la situación de Arleth.

La historia de Arleth Carolina, quien duró dos años desaparecida, y la de su mamá, Leida, que nunca dejó de buscarla, nos llegó al corazón. Por eso, nos unimos para apoyar a doña Leida con los gastos de hospedaje, alimentación y todo lo necesario para que pueda permanecer en Bogotá junto a su hija. ¡Tú también puedes aportar un granito de arena! 📲 Nequi de Leida Castillo: 322 602 00 15 — Rafael Poveda (@SoyRafaelPoveda) November 10, 2026

¿Qué se sabe de la situación de Arleth Carolina en Bogotá?

Uno de los testimonios que permitió conocer mejor las condiciones en las que se encontraba la docente fue el del periodista Sergio García, de Impacto News, quien compartió varias horas con ella.

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El comunicador destacó sus capacidades y la describió como una mujer con una conversación interesante, inteligente y educada. También aclaró que, aunque suele caminar durante buena parte del día y lleva varias bolsas con sus pertenencias, se hospedaba en un pagadiario y no vivía directamente en la calle.

A esto se suman otras situaciones que preocupan a sus familiares, como las dificultades visuales que habría presentado y su resistencia a desprenderse de sus objetos personales.

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Por ahora, no se conocen con certeza las circunstancias que atravesó durante el tiempo que estuvo alejada de su familia. Tampoco hay un diagnóstico médico público que explique su comportamiento actual.

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Lo que sí está claro es que su mamá busca permanecer a su lado y conseguir que reciba la atención que necesita. La posibilidad de una internación y una valoración especializada abre un nuevo capítulo en el caso de Arleth Carolina, mientras el equipo de 'Más allá del silencio' continúa recibiendo apoyo para ayudar tanto a la docente como a Leida durante su permanencia en Bogotá.

