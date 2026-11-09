Arleth Carolina: tras dos años de búsqueda incansable de su mamá, no quiere volver a casa

Arleth Carolina Álvarez Castillo, una docente barranquillera que permaneció desaparecida durante más de dos años, fue encontrada con vida en Bogotá.

Su caso tuvo un giro inesperado después de que un conocido de su familia la reconociera caminando por las calles de la capital, pero el reencuentro con su mamá no ocurrió como ella lo había imaginado: la profesora no quiere regresar a casa.

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En el pódcast 'Más Allá del Silencio', conducido por Rafael Poveda, se conocieron nuevos detalles sobre la situación de la mujer y el encuentro con su madre, Leida Castillo, quien durante más de dos años recorrió diferentes lugares para encontrarla.



Allí se dio a conocer que, pese a que finalmente logró ubicarla, Arleth Carolina manifestó que no desea volver a casa con su familia.



La historia ha llamado la atención porque durante todo este tiempo su mamá mantuvo una búsqueda incansable, hizo pública su fotografía y acudió a diferentes espacios para pedir ayuda. Sin embargo, después de encontrarla en Bogotá, se enfrentó a una situación que no esperaba: su hija no tiene intención de regresar al hogar a pesar de que vive en un 'paga diario'.

La madre de Arleth Carolina también compartió en redes sociales un video del reencuentro, en el que quedó registrada la emoción de volver a abrazar a su hija después de más de dos años de búsqueda.

Sin embargo, detrás de la felicidad por haberla encontrado, Leida Castillo expresó su preocupación por la situación que atraviesa la joven.

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Según contó, Arleth le pide ayuda porque siente que «tiene algo que la detiene». La mujer aseguró que no ha observado problemas aparentes de drogadicción, pero sí que su hija pasa gran parte del día deambulando por las calles.

"Como si le hubieran hecho algo", manifestó la madre, quien aún intenta entender qué ocurre y encontrar la manera de ayudarla.

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"BUSQUÉ A MI HIJA POR 2 AÑOS: LA ENCONTRÉ EN UN PAGADIARIO Y NO QUIERE VOLVER": Mamá de Arleth Carolina. Historia completa: https://t.co/3Pk82p8kGW https://t.co/sSOIduVGBg — Rafael Poveda (@SoyRafaelPoveda) November 9, 2026

¿Qué pasó con Arleth Carolina Álvarez y por qué desapareció?

La historia de la docente comenzó el 22 de octubre de 2024, cuando salió de su apartamento en el conjunto residencial Golondrina, ubicado en el sector de Alameda del Río, en Barranquilla.

Desde ese momento, sus familiares perdieron contacto con ella y comenzó una búsqueda que se extendió durante más de dos años.

Arleth Carolina tenía una maestría en Educación y trabajaba como docente en la Institución Educativa Cobateco, ubicada en Sabanagrande, Atlántico. Su desaparición generó preocupación entre sus seres queridos, especialmente en su madre, quien no dejó de buscarla desde el primer momento.

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Leida Castillo se convirtió en la principal impulsora de la búsqueda. Durante meses recorrió diferentes sectores del Caribe colombiano, compartió información sobre su hija y buscó que su caso tuviera visibilidad para conseguir alguna pista que permitiera conocer su paradero.

Tras una incansable búsqueda de dos años liderada por su madre Leida Castillo, la docente Arleth Carolina Álvarez Castillo fue hallada con vida en las calles de Bogotá. /Foto: redes sociales

Así encontraron a Arleth Carolina en Bogotá

Después de más de dos años sin conocer su ubicación, la búsqueda tuvo un resultado inesperado el 5 de noviembre de 2026. Un conocido de la familia que vive en Bogotá reconoció a Arleth Carolina mientras caminaba por las calles del barrio La Macarena, en la localidad de Santa Fe.

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El joven no dejó pasar la oportunidad y tomó una fotografía de la mujer. Posteriormente, realizó una videollamada para que sus familiares pudieran confirmar si se trataba de la docente que llevaban tanto tiempo buscando.

La noticia llegó rápidamente a Leida Castillo, quien recibió la confirmación de que su hija estaba en la capital del país. Con ayuda de la Alcaldía de Malambo, que facilitó los tiquetes aéreos, la madre pudo viajar de inmediato a Bogotá para encontrarse con ella.