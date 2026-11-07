Hallan en Bogotá a Arleth Carolina, desaparecida desde 2024; su mamá nunca se rindió

Arleth Carolina Álvarez Castillo, la reconocida docente barranquillera desaparecida desde el 22 de octubre de 2024, fue hallada con vida en Bogotá.

La información fue confirmada con profunda emoción por su madre, Leida Castillo, quien durante todo este tiempo lideró una incansable cruzada de búsqueda que recorrió palmo a palmo la región Caribe y múltiples escenarios públicos de Colombia.

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El inesperado hallazgo en las calles de la capital

El esperado desenlace tuvo lugar en el centro del país. De acuerdo con los primeros reportes suministrados por la familia, la mujer, quien cuenta con una maestría en Educación, fue localizada mientras deambulaba en condición de vulnerabilidad por las calles de Bogotá.



Una vez confirmada plenamente su identidad, la progenitora no dudó en emprender viaje inmediato desde el departamento del Atlántico hacia la capital colombiana.



Para facilitar el emotivo reencuentro, la Alcaldía de Malambo brindó asistencia institucional otorgándole a la mujer los tiquetes aéreos necesarios para su traslado. Al encontrarse cara a cara con su hija, Castillo expresó un suspiro de alivio colectivo ante la prensa: "Apareció, estoy con ella".

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¿Cómo desapareció Arleth Carolina?

La última vez que se tuvo registro del paradero de Arleth Carolina fue cuando salió de su apartamento en el conjunto residencial Golondrina, ubicado en el sector de Alameda del Río, al norte de Barranquilla.

En aquel momento, la profesional de 35 años ejercía una destacada labor en el Colegio de Bachillerato Técnico Comercial de Sabanagrande (Cobateco).

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Ante la misteriosa ausencia, sus familiares, amigos y la comunidad educativa tejieron una red de apoyo en redes sociales. No obstante, el rostro de perseverancia absoluta lo encarnó su madre.

Uno de los episodios más recordados y desgarradores de esta historia ocurrió durante el Carnaval de Barranquilla de 2026. En plena festividad de la Batalla de Flores del Recuerdo Sonia Osorio, Leida caminó en medio de las comparsas sosteniendo un cartel con la fotografía de su hija, preguntándole a locales y turistas si tenían alguna pista de su paradero.

Dos años de búsqueda y un reencuentro en Bogotá: la historia de Arleth Carolina Álvarez La docente desapareció en Barranquilla hace dos años. Desde entonces, su madre no dejó de buscarla hasta encontrarla en la capital. Estas son las primeras imágenes de su reencuentro. https://t.co/QncaBbCew9 #ArlethCarolinaÁlvarez #Barranquilla #Bogotá #Reencuentro #HistoriasDeVida — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 7, 2026

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Estado actual y reserva de la investigación

Por el momento, las circunstancias precisas que rodearon la desaparición de la docente de Barranquilla, los motivos de su llegada a la capital y los pormenores de su subsistencia durante estos 24 meses permanecen bajo estricta reserva familiar y médica.

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Las autoridades sanitarias y de asistencia social distrital se encuentran proporcionándole una atención médica integral para evaluar su estado físico y emocional antes de coordinar el retorno definitivo a su tierra natal en la costa norte.

Este milagroso hallazgo no solo devuelve la tranquilidad a un hogar golpeado por el dolor, sino que reabre el debate sobre las rutas de atención e investigación para resolver los miles de casos activos de personas desaparecidas en Colombia.