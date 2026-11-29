En apenas tres segundos, el edificio Invico de Pereira dejó de estar en pie. La emblemática estructura de 15 pisos fue demolida mediante una implosión controlada este domingo 29 de noviembre de 2026, en una operación que llamó la atención por su despliegue técnico y de seguridad.

La intervención se realizó alrededor de las 11:00 de la mañana en la calle 14 con avenida Circunvalar, en Pereira, Risaralda. La torre, que llevaba más de 50 años haciendo parte del paisaje de la ciudad, tuvo que ser derribada luego de sufrir graves afectaciones estructurales durante el terremoto del pasado 10 de agosto.

Publicidad

La caída del edificio quedó registrada en video y mostró cómo, en cuestión de segundos, la estructura se vino abajo de manera controlada, siguiendo el procedimiento preparado por los especialistas.



Aunque la demolición duró muy poco, detrás de esos tres segundos hubo una operación que requirió semanas de preparación, personal especializado y un importante dispositivo para proteger a quienes se encontraban en los alrededores.



Así fue la impresionante implosión del edificio Invico en Pereira

La empresa Atila Demoliciones estuvo a cargo de ejecutar la implosión controlada de la torre. Para conseguir que la estructura colapsara de manera programada, se utilizaron cerca de 180 kilos de explosivos, 2.000 metros de cordón detonante y 180 detonadores electrónicos.

El sistema fue activado a una distancia de 200 metros, siguiendo el procedimiento establecido para este tipo de intervenciones.

Publicidad

El resultado fue el desplome de los 15 pisos en aproximadamente tres segundos. La maniobra permitió derribar el edificio que, durante más de cinco décadas, fue una de las construcciones reconocidas de esta zona de Pereira.

La operación no se limitó a la instalación de los dispositivos. También fue necesario preparar el entorno para evitar que residentes, trabajadores y transeúntes estuvieran expuestos durante el procedimiento.



¿Por qué tuvieron que demoler el edificio Invico de Pereira?

La demolición del Invico estuvo relacionada con los daños estructurales que sufrió durante el terremoto del pasado 10 de agosto.

Publicidad

La construcción, de 15 pisos y más de 50 años de historia, presentó afectaciones que llevaron a determinar la necesidad de realizar su derribo controlado.

Su ubicación, en la calle 14 con avenida Circunvalar, también convirtió la intervención en un procedimiento que requería una planificación especial por las condiciones del sector.

Para ejecutar los trabajos se destinó una inversión de 3.814 millones de pesos, recursos financiados por el Fondo Milagro.

La decisión de realizar una implosión permitió programar el colapso de la estructura mediante explosivos y detonadores electrónicos, en lugar de recurrir a una demolición convencional.

#ATENCIÓN 🚨 A las 11:00 a. m. de este domingo 29 de noviembre se lleva a cabo en Pereira la implosión programada de una estructura afectada, un recuerdo de las secuelas que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto; tras sonar las alarmas de evacuación antes de la detonación, todo el perímetro fue despejado y solo el artillero encargado de activar las cargas de manera electrónica permanece en la zona. — Colombia Oscura - Horus (@horusperegrinus) November 29, 2026

Publicidad

¿Qué pasará después de la implosión del Invico?

Aunque la torre ya cayó, los trabajos en el lugar todavía no terminan. Después de la demolición, las autoridades iniciarán las inspecciones correspondientes y las labores de retiro de los escombros.

De acuerdo con los tiempos previstos, esta etapa podría tardar entre 45 y 55 días.

Publicidad

Durante ese periodo se adelantarán las actividades necesarias para intervenir el terreno y retirar los restos de la estructura que durante décadas hizo parte de la arquitectura de Pereira.

La implosión de este domingo marcó el final físico del edificio Invico, cuya demolición se convirtió en una de las intervenciones urbanas más llamativas de la ciudad durante noviembre de 2026.