Laura Acuña volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir fotografías de sus dos hijos en redes sociales. La publicación generó múltiples reacciones entre los usuarios, pero uno de los comentarios que más llamó la atención fue el que le dejó el creador de contenido Yeferson Cossio.

Cabe mencionar que la presentadora suele mantener su vida familiar alejada de la exposición mediática. Por esta razón, las imágenes en las que aparecen sus hijos despertaron el interés de quienes siguen de cerca su actividad en plataformas digitales.

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¿Cómo fue la interacción entre Laura Acuña y Yeferson Cossio?

Entre los diferentes comentarios que recibió la publicación, destacó la intervención del influencer Yeferson Cossio, quien se sumó a los mensajes de cariño y escribió: “Tus niños son preciosos”.

La respuesta de Laura Acuña no tardó en llegar. La presentadora reaccionó de manera afectuosa al comentario del creador de contenido y le respondió: “Gracias, mi Yeferson”.

Este breve intercambio entre ambas figuras públicas llamó la atención de los usuarios, especialmente por la cercanía que reflejaron sus palabras.

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Cabe recordar que, recientemente, Laura Acuña tuvo a Yeferson Cossio como invitado en su espacio de pódcast. Durante la conversación, el creador de contenido habló sobre diferentes aspectos de su infancia y el camino que recorrió hasta alcanzar reconocimiento en las redes sociales.

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Además, Cossio ha sido noticia luego de anunciar el fin de su relación sentimental con Carolina Gómez, mediante un comunicado que ambos compartieron.

¿Cuáles son los hijos de Laura Acuña?

La presentadora tiene dos hijos, Helena y Nicolás. La mayor nació el 30 de noviembre de 2016, mientras que su hermano menor llegó al mundo el 9 de julio de 2018.

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A lo largo de su trayectoria profesional en televisión, Laura Acuña ha mantenido una postura reservada frente a la exposición mediática de su familia. Aunque en ocasiones especiales comparte fotografías y anécdotas relacionadas con su maternidad, procura mantener buena parte de la cotidianidad y la crianza de sus hijos lejos de las cámaras y del escrutinio público.

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Por otra parte, Helena y Nicolás son fruto de su matrimonio con el empresario Rodrigo Kling. La pareja contrajo matrimonio en mayo de 2010, durante una ceremonia privada celebrada en Miami, Estados Unidos.

La presentadora colombiana Laura Acuña fue captada disfrutando y cantando a grito herido en un reconocido bar de Bogotá. Foto: @andresotaloraofficial

En los últimos meses han circulado rumores sobre una posible separación entre ambos; sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación pública que permita dar por cierta esa información.