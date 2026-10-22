La sorpresiva declaración de Laura Acuña en redes sociales: ¿se le apareció Jota Mario?

Laura Acuña sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar un emotivo mensaje dedicado al fallecido presentador de televisión Jota Mario Valencia, con quien compartió varios años de su carrera profesional y una estrecha amistad.

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¿Cuál fue el mensaje de Laura Acuña relacionado con Jota Mario?

A través de Instagram, Laura Acuña compartió una publicación en la que expresó sus sentimientos al recordar a Jota Mario Valencia y evocó un momento especial relacionado con el presentador, fallecido hace varios años.



En el mensaje, la presentadora manifestó el cariño que aún siente por quien fue uno de sus amigos más cercanos en el mundo del entretenimiento. “Gracias por dejarme verte después de tanto tiempo... te vi feliz, nos vimos felices”, escribió.

Además, acompañó sus palabras con una frase que conmovió a sus seguidores: “Te extraño todos los días, te amo, Jota”. Su publicación despertó reacciones entre los usuarios, quienes recordaron el vínculo que ambos construyeron durante sus años de trabajo en la televisión colombiana.

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¿Cómo fue la relación entre Laura Acuña y Jota Mario?

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La relación entre Jota Mario Valencia y Laura Acuña trascendió las pantallas y se convirtió en uno de los vínculos más recordados del entretenimiento colombiano. Durante casi una década, ambos compartieron la conducción de un programa matutino, etapa en la que consolidaron una estrecha relación profesional y personal.

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Jota Mario fue una figura importante en los primeros años de la carrera de Acuña en Bogotá y, según se ha relatado sobre su vínculo, la acompañó y orientó en su camino por los medios de comunicación.

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La complicidad entre ambos también se reflejaba frente a las cámaras, donde combinaban humor y confianza. Con el paso del tiempo, su relación fue más allá del trabajo y se convirtió en un lazo de amistad y apoyo mutuo.

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Acuña también ha expresado el cariño que sentía por Jota Mario y su esposa, a quienes consideraba personas fundamentales en su vida. El presentador estuvo presente en momentos importantes de la trayectoria personal de la comunicadora, incluidos acontecimientos relacionados con sus hijos.

¿Cuándo murió Jota Mario Valencia?

Jorge Mario Valencia Yepes, conocido como Jota Mario Valencia, falleció el 6 de junio de 2019 en Cartagena, a los 63 años.

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Días antes de su muerte, el presentador había sido ingresado de urgencia en el Hospital de Bocagrande tras presentar síntomas como dolor de cabeza intenso, mareos y pérdida de sensibilidad en una de sus extremidades superiores.

De acuerdo con los reportes médicos difundidos en ese momento, su estado neurológico se deterioró progresivamente y su fallecimiento se produjo tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.