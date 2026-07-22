Pillan a Laura Acuña "entre copas" y cantando a grito herido en famoso bar de Bogotá

En una reciente visita a El Klub de La Kalle, el equipo de "Yo Me Llamo" compartió detalles curiosos sobre su vida fuera de las cámaras.

Sin embargo, la atención se centró rápidamente en Laura Acuña, quien fue "echada al agua" por Manuela, la conductora del programa, debido a un video en el que la presentadora aparece en lo que algunos llamaron "malos pasos".

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Las imágenes muestran a Laura en una conocida discoteca del norte de Bogotá, específicamente en el sitio llamado "440", propiedad de Dani Marín.

Laura, entre risas y algo de sorpresa, explicó que ese día no pidió permiso para "volarse" y que todo ocurrió alrededor de las 3 de la mañana.

Según relató en la entrevista, se encontraba celebrando el cumpleaños de su cuñada, lo que la llevó a terminar en la tarima del establecimiento.

"Siempre que voy, Dani me sube a la tarima a cantar", confesó la presentadora, aclarando que su género de elección para esas horas de la madrugada es el vallenato.

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¿Qué estaba haciendo Laura Acuña en una discoteca del norte de Bogotá?

La presentadora aclaró que su presencia en el lugar se debió estrictamente a una celebración familiar y no a una salida descontrolada.

Durante su intervención en El Klub de La Kalle, Laura enfatizó que, aunque en el video se le ve con una copa, ella normalmente no toma alcohol.

"Ese día sí, una copa que no sabía de qué era... en mi defensa, yo no tomo", explicó la modelo, sugiriendo que la situación fue una excepción dentro de su rutina habitual.

A pesar de la hora, Laura se sentía segura de que nadie notaría su presencia en la tarima, comentando jocosamente: "Yo me subo a las 3 cuando ya nadie sabe qué está pasando". Sin embargo, no contaba con que alguien "sobrio" la grabaría y enviaría el video a los medios.

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¿Por qué dicen que Laura Acuña fue pillada en "malos pasos"?

El término surgió debido a la espontaneidad del momento captado en video, donde se le ve muy animada cantando y disfrutando de la noche bogotana.

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Laura admitió que le encanta el karaoke y que en su familia cualquier almuerzo puede transformarse fácilmente en una sesión de canto, una pasión que incluso sus hijos de 8 y 9 años comparten.

Melina Ramírez, su compañera de set, apoyó la versión de Laura confirmando que ella es "rumbera rumbera" y que le gusta mucho salir de fiesta y pasarla bien.

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Lo que para muchos pareció un escándalo, para Laura no fue más que un momento de diversión genuina que, desafortunadamente para su privacidad, quedó registrado en video por un asistente al evento.

Al final, la presentadora se tomó la situación con humor, asegurando que tiene videos incluso "mejores" y más interesantes que el que se filtró.

Mira la entrevista completa aquí: