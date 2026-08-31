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¿Tiene pareja? Laura Acuña fue pillada con otro hombre y desató rumores de romance

La presentadora de 'Yo me llamo' fue captada en un evento público compartiendo con un caballero que al parecer no pertenece al mundo de la farándula y llamó la atención por este detalle.

Laura Acuña, presentadora colombiana, en medio de rumores sobre un supuesta nueva pareja tras filtrarse un video
Un video difundido en redes sociales muestra a la presentadora Laura Acuña muy bien acompañada en un evento público, avivando rumores sobre un nuevo romance
Foto: @lauraacunaayala
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

La presentadora del programa de imitación de Caracol Televisión 'Yo me llamo', Laura Acuña, volvió a encender las redes sociales, debido a los rumores sobre su vida sentimental. En redes sociales se difundió un video en el que se le ve a la presentadora muy bien acompañada.

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En la grabación, que ya cuenta con miles de reproducciones, se puede ver a la modelo conversando de forma muy amena con un misterioso hombre alto; durante el evento se vieron bastante cercanos.

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El evento en el que se dio la situación fue en Voces por la Vida Colombia. Allí, la santandereana también fue captada hablando con el actor Sebastián Vega; mientras tanto, el hombre se encontraba al lado, lo que podría ser algo normal.

Sin embargo, el misterioso hombre sostenía un bolso de mujer, el cual, según los medios, sería de la presentadora Laura Acuña.

El medio de comunicación Alerta Bogotá compartió el video y llamo la atención sobre el particular momento que protagonizó Laura Acuña junto al misterioso hombre.

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¿Qué se sabe del acompañante de Laura Acuña?

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Aunque en la grabación no se aprecian gestos cariñosos explícitos o comprometedores, la complicidad entre ambos resulta innegable. Varios medios de comunicación informaron que el acompañante de Laura hace parte del equipo de trabajo que acompaña directamente al cantante Hamilton.

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Un dato relevante que aumenta el interés en esta historia es que, tras las experiencias sentimentales que vivió la presentadora, entre ellas su relación con Rodrigo Kling, padre de sus dos hijos, Laura optó por mantener su vida amorosa en un perfil discreto y alejado de las cámaras.

¿Laura Acuña tiene pareja actualmente?

En septiembre de 2025, al ser interrogada de forma directa sobre su situación sentimental y su corazón, ella respondió de manera contundente que tenía "cero problemas del corazón". Esta frase fue interpretada de inmediato como un signo de sanación y cambio en su vida.

Por su parte, a Rodrigo Kling se le vinculó sentimentalmente con la periodista Andrea Guerrero, según reveló Frank Solano. Sin embargo, la presentadora de televisión optó por mantener un perfil extremadamente bajo y reservado respecto a sus parejas.

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Recientemente, en una de las transmisiones del programa de imitación 'Yo me llamo', la famosa conductora admitió con total franqueza y humor que actualmente se encuentra soltera, llegando a confesar de manera abierta que en su vida sentimental todavía "le faltaba un novio".

Por el momento, las imágenes filtradas del evento no permiten asegurar formalmente que exista un noviazgo oficial. Solo el tiempo dirá si este caballero, que le cargaba el bolso de manera tan atenta y caballerosa, es quien finalmente logre conquistar el reservado corazón de Laura.

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Video que puedes ver: Los pasatiempos ocultos de Laura Acuña

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