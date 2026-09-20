Confirman fecha para cobrar Renta Ciudadana y Devolución del IVA; consulta con cédula

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) definió formalmente las fechas en las que podrás reclamar los recursos pertenecientes al cuarto ciclo de transferencias de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Ambos esquemas se han consolidado como las principales iniciativas de atención social en todo el territorio nacional.

Para concretar esta nueva fase de giros, la entidad pública tuvo que coordinar aspectos administrativos y técnicos de fondo. La entrada en vigor del Registro Universal de Ingresos (RUI) obligó a extender el anuncio de la próxima ventana de pagos.

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Para garantizar la continuidad en la entrega de estos auxilios monetarios, fue indispensable adelantar un análisis técnico y jurídico detallado, además de cruzar la nueva herramienta de focalización con las bases de datos del Sisbén IV para asignar los subsidios a los hogares correspondientes.



¿Cuándo pagan el subsidio de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

El periodo fijado por Prosperidad Social para la entrega del dinero inicia a partir del lunes 21 de septiembre. Si resultaste seleccionado como beneficiario, tendrás plazo hasta el martes 6 de octubre para efectuar el cobro de tus recursos.

Para garantizar la cobertura de este cuarto ciclo de transferencias, la entidad dispuso una inversión total de $346.342 millones de pesos. Esta importante bolsa presupuestal está dirigida a 804.478 hogares identificados en todo el país.

Cabe resaltar que en este proceso se vincularon 72.382 nuevos hogares y unidades de intervención indígena, ampliando el alcance del incentivo económico.

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Respecto a las modalidades de cobro, tienes a tu disposición diferentes canales adaptados a tu situación financiera:

Abono directo en billeteras digitales: Si registraste tu cuenta bancaria o posees un depósito de bajo monto en plataformas como Nequi o Daviplata, recibirás el incentivo directamente en tu producto financiero sin necesidad de desplazamientos.

Si registraste tu cuenta bancaria o posees un depósito de bajo monto en plataformas como Nequi o Daviplata, recibirás el incentivo directamente en tu producto financiero sin necesidad de desplazamientos. Giro por corresponsales físicos: Si aún no estás bancarizado, podrás reclamar el dinero de manera presencial en los puntos físicos de los corresponsales habilitados de SuRed y SuperGIROS.

Si aún no estás bancarizado, podrás reclamar el dinero de manera presencial en los puntos físicos de los corresponsales habilitados de SuRed y SuperGIROS. Gestor de Información Financiera (GIF): Los recursos también se dispersan de forma eficiente a través del esquema del Gestor de Información Financiera.

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¿Cómo saber si tu hogar es beneficiario de Renta Ciudadana?

Si deseas verificar si tu hogar fue incluido para este ciclo en la línea de Valoración del Cuidado, o revisar el estado de tus pagos, solo debes seguir estos pasos en la plataforma oficial de Prosperidad Social:

Ingresa a la página web oficial del Departamento de Prosperidad Social. Dirígete a la pestaña del menú llamada 'Programas' y selecciona la opción 'Renta ciudadana'. Haz clic en el banner interactivo que indica: 'Consulte aquí si su hogar es beneficiario de Renta Ciudadana en la línea de Valoración del Cuidado'. Pulsa el botón de consulta e ingresa tus datos personales exactos: tipo de documento, número de identificación y fecha de nacimiento. Realiza la verificación de seguridad reCAPTCHA para validar el proceso. Por último, da clic en el botón 'Consultar'.

Una vez realizado el procedimiento, el sistema te confirmará si tu hogar es beneficiario y te mostrará detalles clave como los ciclos ya reclamados y si tienes cobros pendientes por retirar.

