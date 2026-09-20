Luto en la televisión: fallece reconocido actor de 'Romina Poderosa'; así lo confirmaron

El mundo del entretenimiento y de la televisión en Colombia se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor José Oriol Hernández. Si sigues las producciones de la pantalla chica nacional, seguro recuerdas su trabajo en la televisión y el cine, donde desarrolló su trayectoria artística en diversos proyectos.

Su partida ha generado conmoción entre colegas, seguidores y personas que compartieron proyectos a su lado.

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Aquí te contamos todos los detalles disponibles sobre quién era este reconocido artista, las producciones en las que participó y la información confirmada hasta el momento sobre su muerte.



¿Quién era José Oriol Hernández y en qué producciones participó?

José Oriol Hernández fue un artista colombiano que se desempeñó en diversas áreas del sector audiovisual y creativo. Además de su trabajo como actor en la televisión y el cine, desarrolló proyectos como publicista, escritor y realizador audiovisual.



Su versatilidad profesional le permitió construir una carrera integral en el medio artístico del país.

Dentro de sus trabajos más recordados en la televisión colombiana se destacan sus apariciones en las producciones de Caracol Televisión 'Romina Poderosa' y 'Las Villamizar'. Ambas producciones le permitieron llegar a una amplia audiencia nacional.

En la serie 'Romina Poderosa', José Oriol Hernández interpretó a un reportero interesado en investigar la muerte de una deportista. Su personaje en esta historia tuvo una participación directa en acontecimientos clave vinculados con la trama de la protagonista.

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Asimismo, formó parte del elenco de 'Las Villamizar', sumando así más proyectos a su trayectoria en producciones televisivas.

¿De qué murió el actor José Oriol Hernández y qué se sabe de su fallecimiento?

La noticia sobre la muerte de José Oriol Hernández fue confirmada públicamente por la agencia Siloé Casting. Sin embargo, hasta el momento de la confirmación oficial, no se conocen las causas ni las circunstancias exactas de su fallecimiento.

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La causa de su muerte permanece sin ser confirmada de manera pública por parte de las autoridades o de la agencia.

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Por ahora, se espera que familiares o personas cercanas al actor entreguen más información oficial sobre lo sucedido. Hasta que no exista un pronunciamiento por parte de su entorno cercano, los detalles de su partida se mantienen bajo reserva.

Reacciones y mensajes de condolencias tras su partida

Tras difundirse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se convirtieron en el escenario para recordar su memoria y rendirle homenaje. Seguidores, colegas y compañeros que compartieron proyectos con él enviaron mensajes de condolencias y destacaron su trabajo en la actuación.

Diferentes reacciones resaltaron su trayectoria artística, su dedicación al arte dramático y la profunda tristeza que deja su partida entre sus allegados y el público. José Oriol Hernández es recordado como un profesional multifacético que dejó su huella en el cine, la televisión y la realización audiovisual en Colombia.