Revelan hora exacta en la que se detuvo el reloj de Yeison Jiménez al fallecer en accidente

Entre los objetos recuperados tras el accidente aéreo que cobró la vida de Yeison Jiménez en Boyacá, uno llamó especialmente la atención de sus familiares y seguidores: el reloj que el cantante llevaba puesto al momento del siniestro.

La fuerza del impacto destruyó gran parte de las pertenencias personales que viajaban con el artista. Sin embargo, durante las labores de recuperación en la zona de la tragedia, las autoridades y organismos de rescate encontraron el reloj entre los restos de la aeronave, convirtiéndolo en uno de los objetos más simbólicos rescatados tras el fatal accidente que conmocionó a la música popular colombiana.

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Como consecuencia directa del choque y de las altísimas temperaturas generadas durante el accidente, esta pieza sufrió graves quemaduras y fuertes golpes estructurales. Inicialmente, la gravedad de los daños hizo pensar que el accesorio había quedado totalmente inservible y que resultaría imposible arreglarlo.



Pese a este panorama desalentador, la pieza fue trasladada ante especialistas de la relojería para someterla a evaluaciones técnicas y determinar si era factible rescatar alguna de sus partes.

¿A qué hora exacta se detuvo el reloj de Yeison Jiménez cuando ocurrió el accidente aéreo?

Si te has preguntado en qué instante preciso ocurrió la tragedia, el diagnóstico técnico del accesorio entregó una respuesta concreta. Durante el procedimiento de inspección, los expertos descubrieron la hora exacta en la que el mecanismo interno del reloj se detuvo de forma definitiva debido a la fuerza del siniestro aéreo.

Según quedó registrado en las evaluaciones, las manecillas marcaron fijas las 4:10 p.m. del sábado 10 de enero, coincidiendo con el momento en que la aeronave cayó a tierra.

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Este importante hallazgo fue revelado gracias a un trabajo coordinado entre los profesionales de la Joyería Venezia y la Casa D'Mario. Ambas entidades examinaron detalladamente cada una de las partes de la máquina para diagnosticar los daños sufridos y establecer la ruta de intervención adecuada.

Para mostrar los resultados de este delicado trabajo, la Joyería Venezia publicó un video explicativo en sus redes sociales donde enseñó cómo lució la pieza tras finalizar el proceso de reparación y confirmó los datos hallados en el mecanismo.

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¿Cómo fue el proceso de restauración del reloj de Yeison Jiménez y qué piezas se conservaron?

Para llevar a cabo la restauración de esta joya, los especialistas tuvieron que evaluar meticulosamente qué componentes de la estructura original podían preservarse y cuáles debían sustituirse obligatoriamente.

Luego de concluir los primeros análisis, los técnicos de la Joyería Venezia y de la Casa D'Mario tomaron la decisión de mantener intacto el tablero original de la máquina.

No obstante, las quemaduras y las deformaciones ocasionadas por la caída de la aeronave hicieron inevitable reemplazar varios elementos clave.

En primer lugar, las partes metálicas requirieron de un proceso de intervención para acondicionar su superficie. Asimismo, los circuitos y componentes electrónicos de la máquina quedaron totalmente inservibles, por lo que debieron ser cambiados en su totalidad por repuestos nuevos.

En cuanto a las manecillas originales, los joyeros constataron que no había forma técnica de repararlas debido al deterioro sufrido, lo que hizo necesario instalar unas manecillas nuevas sobre el tablero conservado.

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Finalmente, si te preguntas si el reloj volverá a marcar el tiempo como antes, la respuesta es no. El objetivo de este procedimiento no consistía en lograr que la máquina recuperara su funcionamiento operativo.

De acuerdo con lo explicado en el video publicado, la familia del artista decidió llevar a cabo este arreglo para conservar el objeto como una reliquia histórica, manteniendo así el recuerdo y el legado de Yeison Jiménez.

