Jessi Uribe revela angustiante episodio que vivió tras sentir que su hija fallecía

El cantante de música popular, Jessi Uribe, contó en medio de una entrevista el angustiante momento que vivió cuando su hija Luna apenas era una bebé. En medio de la entrevista relató el momento en el que la pequeña enfrentó una emergencia de salud.

El artista de 39 años recordó que los hechos sucedieron tras una equivocación: "Hice algo malo...hice algo que no debía hacer" dijo. Al llegar a su casa en Santander, la tranquilidad se acabó al notar que la niña presentó graves complicaciones de salud de manera repentina.

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"Llegué a mi casa, estaba trabajando, y mi hija Luna me convulsionó; yo sentí que ella se moría", expresó durante la entrevista en el podcast 'Sinceramente Cris'. La alarmante situación obligó al intérprete a actuar de manera inmediata y buscar ayuda médica.



Jessi Uribe recordó el crítico momento de salud que vivió con su hija Luna cuando era bebé, con quien ha compartido momentos inolvidables en la música Foto: @Jessiuribe.Colombia.Bogota

¿Cómo fue el angustiante momento que vivió Jessi Uribe con su hija?

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El artista dio detalles sobre la carrera que emprendió hacia el hospital con el fin de salvar a su pequeña. Mientras el vehículo avanzaba, él llevaba a su hija en brazos, pero el aspecto físico de la niña incrementó su angustia.

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Durante el camino hacia urgencias, evidenció signos alarmantes en el rostro de la bebé. De acuerdo con su relato, la niña "tenía los ojos volteados" y expulsaba espuma por la boca; este cuadro médico lo llevó a pensar lo peor.

"Yo la agarré en los brazos, me fui en un carro para urgencias", contó sobre la maniobra inmediata que realizó. La angustia lo dominó al contemplar el estado de la pequeña mientras avanzaban por la carretera buscando atención médica profesional de urgencia.

¿Por qué Jessi Uribe relacionó la emergencia de su hija con un error personal?

Jessi Uribe explicó que en ese momento de su vida asoció de forma directa la complicación de salud de su hija Luna con el error que cometió horas antes en medio de tragos. En su mente surgió la idea de que lo sucedido con la niña era una consecuencia de su mala conducta.

"Y yo asimilé que eso había sido por lo que yo hice", confesó en la entrevista con el medio anteriormente mencionado. Tras ese suceso, admitió que desarrolló temor a obrar de forma equivocada en su vida diaria por miedo a generar consecuencias negativas.

El intérprete de música popular enfatizó que aquella habría sido la primera ocasión en que sintió que fallaba en sus acciones. "Era la primera vez que hacía algo malo en mi vida", afirmó sobre los sentimientos de culpa que atravesó.

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El cantante indicó que aquel suceso lo llevó a ser muy temeroso de Dios y a cuidar de sus comportamientos. Aclaró además que el temor a las consecuencias rige su conducta actual, asegurando que evita causar daño a otras personas.

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