La particular disciplina de Los Tigres del Norte durante sus giras: “Comen muchísimo”

Los Tigres del Norte mantienen una disciplina estricta durante sus giras, un hábito que se refleja en la energía que muestran cada vez que suben al escenario. En entrevista con El Klub de La Kalle, el empresario Don Raúl reveló detalles de la rutina que siguen los músicos.

Raúl Campos es el manager de Los Tigres del Norte; lleva 18 años consecutivos organizando presentaciones de la agrupación en Colombia, aseguró que conoce de cerca sus exigencias. Según contó, los integrantes son muy organizados con su alimentación y tienen varias reglas que mantienen incluso cuando están de gira.

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“Son muy disciplinados en su forma de comer y todo, no comen cerdo”, explicó el empresario durante la conversación. La restricción se mantiene en las comidas que piden mientras permanecen en Colombia, por lo que el menú debe ajustarse a sus hábitos alimenticios.



¿Qué comen Los Tigres del Norte durante sus giras por Colombia?

En sus comidas principales, los músicos prefieren opciones más livianas y tienen claro qué alimentos quieren encontrar en el catering o en sus habitaciones. Don Raúl explicó que suelen pedir “mucho pescado en el catering en las habitaciones, en sus almuerzos”.

La fruta también ocupa un lugar importante en la alimentación de los integrantes. Durante la entrevista, el manager contó que “sobre todo frutas, sí comen muchísimo”, mientras aclaró que existe otra preparación que tampoco hace parte de las opciones que consumen durante sus jornadas de trabajo.

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¿Los Tigres del Norte toman alcohol antes de sus conciertos?

Otra de las reglas que mantienen los músicos está relacionada con las bebidas que consumen durante sus presentaciones. De acuerdo con lo contado en El Klub de La Kalle, los integrantes no incluyen bebidas alcohólicas en sus camerinos y prefieren mantener una rutina enfocada en cuidar su rendimiento.

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“No toman alcohol para que tengan ese rendimiento", explicó el manager de los artistas al referirse a la decisión que mantienen durante sus giras. En lugar de estas bebidas, la agrupación tiene una costumbre particular que acompaña buena parte de sus jornadas y que, según el empresario, se repite durante todo el día.

La bebida que sí está presente es el té. El manager de Los Tigres del Norte aseguró que “la única maña que les noto es que siguen tomando mucho té; todo el día se toman dos, tres termos de té”. Esta costumbre forma parte de la rutina que mantienen mientras se preparan para cumplir con sus compromisos musicales.

Además de cuidar lo que comen y beben, Los Tigres del Norte mantienen horarios definidos antes de cada espectáculo. El empresario contó que “ellos por lo general llegan dos horas antes al camerino” para cambiarse, organizarse y prepararse con calma antes de salir frente al público.

La organización también se refleja en sus horarios de descanso. En la entrevista realizada en El Klub de La Kalle, el manager explicó que “duermen todo el día porque trabajan toda la noche”, una dinámica que les permite acomodar su rutina a las extensas jornadas de presentaciones y viajes.

Don Raúl, quien suma entre 100 y 120 presentaciones organizadas con la agrupación en Colombia, también destacó la vitalidad que conservan sus integrantes. Según relató, “tienen buenos hábitos porque de verdad usted está con ellos y son muchachos de 20 años, son energéticos”, pese a su extensa trayectoria.

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Mira la entrevista completa: