Filtran video de El Agropecuario, ex de Aida Victoria, intimando con La Favorita

El creador digital y empresario Juan David Tejada, ampliamente identificado como 'El Agropecuario', ha dado de qué hablar al alejarse del tipo de publicaciones a las que tenía acostumbrada a su audiencia para incursionar en la creación de contenido para adultos.

La producción, realizada en colaboración con la modelo colombiana María Gelvis, también conocida como La Favorita, desató una ola de reacciones en plataformas como X e Instagram.

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¿Quién es la modelo de OnlyFans que apareció con 'El Agropecuario' y qué se sabe de su relación?

La mujer que acompaña a Juan David Tejada en esta nueva faceta es María Gelvis, una creadora colombiana de contenido para adultos vinculada a la plataforma OnlyFans, donde ofrece publicaciones exclusivas por suscripción.

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En sus distintas cuentas oficiales, Gelvis suma más de 691 mil seguidores y cuenta con trayectoria previa en la producción de este tipo de material.

Además del aspecto profesional de la colaboración, en plataformas digitales han surgido versiones que señalan que Tejada y Gelvis mantendrían un vínculo sentimental fuera de las cámaras.

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De confirmarse este noviazgo, constituiría la primera relación pública del empresario desde que finalizó su unión con la influencer Aida Victoria Merlano.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante el debut de Juan David Tejada?

La difusión de fragmentos del video en la red social X generó un fuerte impacto entre los usuarios y seguidores del creador. Mientras algunos internautas tomaron el hecho con asombro, otros expresaron duras críticas hacia la decisión de Tejada de incursionar en este mercado.

Entre los comentarios dejados por la audiencia destacan frases de sorpresa y cuestionamientos dirigidos tanto a su figura como a su entorno mediático.

Hasta la fecha, no existe información oficial sobre si Tejada planea abrir una cuenta propia en OnlyFans o si mantendrá la producción de contenido explícito de forma sostenida en el tiempo.

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Por lo pronto, el material circulante representa una aparición puntual que contrasta con sus actividades previas.

Anteriormente, el contenido de 'El Agropecuario' se enfocaba en transmisiones en vivo, proyectos personales y publicaciones sobre su cotidianeidad.

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Asimismo, su perfil digital venía ganando tracción independiente tras confirmarse su participación en el evento de boxeo entre creadores Stream Fighters, organizado por Westcol.

¿Cuál es el contexto de 'El Agropecuario' y sus recientes polémicas públicas?

El nombre de Juan David Tejada ha estado rodeado de una alta exposición mediática debido a su extinta relación con Aida Victoria Merlano, con quien comparte la paternidad de su hijo Emiliano.

Recientemente, ambos han estado envueltos en enfrentamientos públicos a través de transmisiones en directo y redes sociales por diversos motivos familiares y económicos.

Entre las controversias recientes destaca una visita de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a la residencia de Merlano mientras ella participaba en el programa La Mansión VIP en México.

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La influencer atribuyó dicha intervención a inquietudes expresadas por Tejada sobre el cuidado del menor. A esto se sumó una disputa por un permiso de salida del país para el niño con destino a Bahamas, en la cual Merlano sostuvo haber pagado $40 millones de pesos a Tejada para obtener su firma.

