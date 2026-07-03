"Me metió una tutela": Aida Victoria Merlano revela nueva disputa con 'El agropecuario'

Una nueva controversia volvió a rodear a Aida Victoria Merlano. La influenciadora reveló que Juan David Tejada, padre de su hijo Emiliano, interpuso una acción de tutela en su contra por la aparición del menor en un video musical donde ella participa junto al cantante Blessd.

La barranquillera dio a conocer la situación durante una transmisión en TikTok. Allí explicó que el recurso judicial está relacionado con el videoclip del álbum El Peor Hombre del Mundo, producción en la que interpreta uno de los papeles principales y donde Emiliano aparece en algunas escenas.

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Según contó, Él agropecuario considera que ella debía solicitar su autorización antes de permitir la participación del niño en ese proyecto audiovisual. Para el empresario, cualquier uso de la imagen del menor requiere el consentimiento de ambos padres.



Aida Victoria rechazó esa postura y aseguró que la participación de Emiliano no respondió a un acuerdo comercial. La creadora de contenido sostuvo que el niño hizo parte de la historia presentada en el videoclip y descartó que existiera un beneficio económico por su aparición.

Durante la transmisión, Merlano compartió la frase que, según ella, resume el motivo de la tutela. "Me metió una tutela dizque porque yo tenía que decirle a él cuando yo explotara la imagen del niño", expresó mientras respondía las preguntas de sus seguidores.

¿Cómo respodió Aida Victoria Merlano a la tutela de su expareja?

De acuerdo con la versión entregada por la influenciadora, Juan David Tejada considera que la participación de Emiliano en el videoclip requería su autorización previa. Esa diferencia sobre el manejo de la imagen del menor terminó convirtiéndose en el origen del proceso judicial.

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Merlano insistió en que el caso no está relacionado con ingresos económicos. Según explicó, Emiliano aparece como parte de la narrativa del video y no dentro de una campaña publicitaria o un contrato independiente por el uso de su imagen.

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La barranquillera también aseguró que el recurso la tomó por sorpresa. Desde su perspectiva, la tutela no corresponde con las circunstancias en las que fue grabado el videoclip y por eso decidió explicar públicamente lo sucedido.

Además de referirse al proceso, Aida Victoria cuestionó la decisión de su expareja de acudir a la justicia por este motivo. Durante el en vivo afirmó que existen otros asuntos relacionados con la crianza del menor que considera mucho más importantes.

La influenciadora aseguró que Juan David tiene una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar. Esa declaración hizo parte de la respuesta que entregó durante la transmisión y rápidamente comenzó a circular entre los usuarios de redes sociales.

Merlano también afirmó que el empresario mantiene obligaciones económicas pendientes. Según explicó, varias personas la contactan para reclamar dineros que, de acuerdo con su versión, corresponden al padre de Emiliano y no a ella.

En medio de su intervención, la creadora de contenido expresó la frustración que le produce la situación. "Tener dilemas por haber elegido a un mal papá para su hijo", manifestó ante quienes seguían la transmisión en vivo.

Hasta el momento, Juan David Tejada no se pronunció públicamente sobre las afirmaciones realizadas por Aida Victoria Merlano. Tampoco respondió a los señalamientos relacionados con la orden de alejamiento ni a las referencias sobre las presuntas obligaciones económicas.