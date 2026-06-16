Blessd se salva de ir a la cárcel; jueza concede libertad y hace llamado a la Fiscalía

Stiven Mesa Londoño, mejor conocido en el ámbito de la música como Blessd, ha recibido una noticia determinante para su futuro legal. El pasado 16 de junio de 2026, una jueza tomó la decisión de no aceptar la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía, lo que significa que el artista urbano no será privado de su libertad mientras avanza la investigación en su contra.

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Este proceso judicial comenzó de manera oficial el 9 de junio de 2026, cuando se realizó la primera audiencia.



La situación se tornó más compleja el 12 de junio, momento en el que el ente acusador pidió formalmente que "El Bendito" fuera detenido por su presunta participación en el secuestro de dos imitadores conocidos por el programa de televisión 'Yo Me Llamo': Andrés Felipe Sánchez (imitador de Ozuna) y Yefferson Sánchez (imitador de Blessd).



¿Qué dice Blessd sobre la denuncia?

A pesar de la presión mediática, el colombiano no aceptó los cargos que se le imputaron durante la audiencia del 16 de junio. Su defensa presentó pruebas materiales para demostrar que el artista no estuvo presente en el estudio de grabación de El Poblado el 6 de junio de 2022, fecha en la que supuestamente ocurrieron los hechos que se investigan.

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La jueza que lidera el caso fundamentó su negativa de enviar al artista tras las rejas argumentando que las pruebas de la Fiscalía no son, hasta la fecha, argumentos sólidos para demostrar una "inferencia razonable de autoría" en el delito de secuestro extorsivo agravado.

Por este motivo, decidió dejar en libertad tanto a Blessd como a los otros vinculados: Santiago Jaramillo Morán (conocido como Dímelo Jara), Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda.

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Además, la autoridad judicial lanzó un fuerte mensaje a los investigadores, señalando que la Fiscalía se apresuró al solicitar estas medidas sin haber realizado una indagación previa lo suficientemente profunda.

En cuanto a la polémica videollamada en donde el cantante afirmaba que "le destrozaría la cara" si estuviera presente, la jueza aclaró que dichas palabras corresponden a un altercado verbal o acción informal, pero de ninguna manera se pueden considerar como una orden o la ejecución directa de un secuestro.

La decisión judicial subraya que el conflicto original es de naturaleza comercial y de propiedad intelectual, elementos que no figuran de forma penal dentro del cargo de secuestro agravado.

Una juez de garantías negó la solicitud de enviar a la cárcel al cantante de música urbana Blessd y otras 3 personas, dentro de la investigación por una denuncia de presunto secuestro ocurrida en Medellín contra Andrés Felipe Sánchez, conocido como “Yo me llamo Ozuna”. El… pic.twitter.com/sfYDfwXfX1 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 16, 2026

Tras conocer este fallo, Blessd ha preferido guardar silencio ante los medios de comunicación, enfocando su energía en la promoción de su música y en el reciente nacimiento de su hijo Caleb.

No obstante, el panorama legal aún no está cerrado del todo; los demandantes ya interpusieron un recurso de apelación al considerar que su integridad está en riesgo, y la Fiscalía busca que se revoque la decisión de la jueza.

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Por ahora, el caso sigue abierto y en manos de las autoridades competentes.

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