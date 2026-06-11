Blessd y Dímelo Jara fueron imputados; Fiscalía pidió medida de aseguramiento

Blessd y su mánager, conocido como Dímelo Jara, enfrentaron este jueves una extensa audiencia judicial en la que la Fiscalía formalizó la imputación de cargos en su contra.

La diligencia, que se desarrolló de manera virtual durante varias horas, terminó suspendida y será retomada este viernes, cuando se conocerá una de las decisiones más esperadas del proceso.

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Desde las primeras horas de la mañana se llevó a cabo la audiencia en la que también participaron Laura Restrepo y Julián Giraldo, quienes para la época de los hechos ejercían como abogados. Todos estuvieron conectados virtualmente mientras avanzaba la exposición realizada por la Fiscalía.

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Durante la diligencia, la fiscal del caso presentó los argumentos con los que sustenta la investigación y explicó los hechos que son materia del proceso judicial.

Según lo expuesto por el ente acusador, el caso se remonta al 1 de junio de 2022, cuando dos personas vinculadas al mundo musical habrían sido citadas a una reunión en Medellín.

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La Fiscalía sostiene que durante ese encuentro se presentaron situaciones que hoy son objeto de investigación y que llevaron a la formulación de cargos contra los implicados.

Uno de los puntos centrales de la audiencia estuvo relacionado con el presunto papel que habría tenido cada una de las personas investigadas dentro de los hechos expuestos por la Fiscalía.

De acuerdo con la argumentación presentada durante la diligencia, Blessd habría tenido participación mediante comunicaciones realizadas durante la reunión, mientras que otros integrantes del grupo investigado habrían intervenido de manera presencial.

La fiscal también señaló varios elementos recopilados durante la investigación que, según su criterio, sustentan la imputación presentada ante el despacho judicial.

Primeras fotos del hijo de Blessd: presentó a Caleb /Foto: Instagram @blessd

Ninguno aceptó los cargos imputados

Uno de los momentos más importantes de la audiencia ocurrió cuando la jueza preguntó a los procesados si aceptaban los cargos formulados por la Fiscalía.

Tanto Blessd como Dímelo Jara, así como los otros dos implicados, decidieron no aceptar la imputación. Con esta decisión, el proceso continuará avanzando dentro de las etapas judiciales correspondientes.

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La negativa a aceptar los cargos implica que el caso seguirá su curso mientras se desarrollan las actuaciones previstas por la ley para este tipo de procesos.

Mientras avanzaba la diligencia, también se conoció una determinación adoptada por la jueza relacionada con los bienes de los procesados.

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Según se informó durante la audiencia, los implicados no podrán vender propiedades durante un periodo inicial de seis meses mientras continúa el desarrollo del proceso.

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Fiscalía solicitó medida de aseguramiento

Otro de los aspectos que marcó la jornada fue la solicitud presentada por la Fiscalía respecto a una medida de aseguramiento.

Durante varias horas, la fiscal expuso los argumentos por los cuales considera necesaria dicha medida contra los implicados.

La intervención se extendió durante buena parte de la audiencia, en la que se analizaron diferentes elementos relacionados con la investigación. Sin embargo, la decisión no pudo conocerse este mismo jueves.

Cuando la diligencia avanzaba hacia una de las etapas más importantes, se presentaron inconvenientes técnicos relacionados con la conexión a internet que obligaron a suspender temporalmente la audiencia. Debido a esta situación, la jueza decidió aplazar la continuación del procedimiento.

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La audiencia fue reprogramada para este viernes 12 de junio a las 6:00 de la mañana y se realizará nuevamente de forma virtual.

Este es el momento en el que Blessd y los demás integrantes de su equipo no aceptan el delito de secuestro extorsivo agravado que les imputó hoy la Fiscalía.



En este momento se define si la jueza del caso los envía o no a prisión de manera preventiva. pic.twitter.com/k0UHVn2ssi — MiOriente (@MiOriente) June 11, 2026