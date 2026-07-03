Reconocido cantante intentó quitarle la vida a su expareja en varias ocasiones

La justicia condenó a Saúl Duarte Naranjo, cantante de cumbia santandereano, a quince años y seis meses de prisión. La decisión llegó luego de que aceptara su responsabilidad dentro del proceso que investigó varios ataques contra su expareja ocurridos entre 2025 y 2026.

El caso llamó la atención porque el artista era conocido en Santander por sus presentaciones en fiestas populares y eventos privados. Además, buscó llegar al Concejo de Bucaramanga por el partido ADA durante las elecciones de 2019 y 2023, aunque no consiguió una curul.

Puedes leer: Encuentran mensajes que envió Natalia Villalba antes de perder la vida: "Enferma"



Antes de quedar vinculado al proceso penal, también ejercía como gestor de convivencia en Floridablanca. Su nombre pasó de aparecer en escenarios musicales y actividades públicas a figurar en un expediente por graves hechos de violencia.



De acuerdo con la investigación, la víctima enfrentó agresiones físicas, psicológicas y económicas durante los últimos meses de la relación. El expediente señala que esos episodios ocurrieron entre agosto de 2025 y enero de 2026.

Uno de los ataques se registró en el barrio La Cumbre, en Floridablanca. Según las autoridades, una discusión motivada por celos terminó con amenazas y varias heridas provocadas con un arma cortopunzante, por lo que la mujer necesitó atención médica.

Tiempo después ocurrió un nuevo episodio en el barrio Campo Hermoso, en Bucaramanga. En esa oportunidad, la víctima volvió a resultar lesionada y fue trasladada a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

¿Por qué condenaron a Saúl Duarte Naranjo?

Publicidad

La investigación también reconstruyó lo ocurrido el 6 de enero de 2026. Ese día, Saúl Duarte Naranjo citó a su expareja con la intención de hablar sobre una posible reconciliación después de cuatro años de relación sentimental.

Según el expediente, la mujer rechazó retomar el vínculo y, en medio del encuentro, el hombre volvió a atacarla con un cuchillo. Las lesiones comprometieron el tórax y obligaron a que recibiera atención médica de urgencia.

Publicidad

Puedes leer: Blessd se salva de ir a la cárcel; jueza concede libertad y hace llamado a la Fiscalía

Las autoridades capturaron al cantante a finales de enero de 2026. Desde ese momento quedó a disposición de la justicia mientras avanzaba el proceso que reunió los testimonios y demás elementos probatorios.

Durante las diligencias, Saúl Duarte Naranjo suscribió un preacuerdo con el ente acusador y reconoció su responsabilidad. Ese mecanismo permitió que un juez emitiera la sentencia por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.

Las pruebas recopiladas durante la investigación respaldaron la decisión judicial. Con ese material, el despacho estableció la responsabilidad del procesado por los hechos denunciados por la víctima durante el tiempo que mantuvieron la relación.

¿Quién es Saúl Duarte Naranjo?

Saúl Duarte Naranjo, de 46 años, construyó su carrera como intérprete de cumbia en Santander. Su actividad artística se concentró principalmente en Bucaramanga y municipios cercanos, donde participaba en celebraciones y eventos privados.

Publicidad

Puedes leer: Daddy Yankee pierde juicio: Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió fallo definitivo

Además de su faceta musical, intentó abrirse camino en la política local. En dos oportunidades aspiró al Concejo de Bucaramanga por el partido ADA, pero los resultados electorales no le permitieron ocupar una curul.

Publicidad

Su trayectoria también incluyó labores como gestor de convivencia en Floridablanca. Esa etapa terminó opacada por el proceso que concluyó con una condena de quince años y seis meses de prisión dictada por la justicia colombiana.