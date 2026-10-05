Odontólogo que atendió a Aida Merlano cuenta nuevos detalles de la fuga de la excongresista

El 1 de octubre de 2019, la excongresista colombiana Aída Merlano protagonizó una fuga desde un centro médico ubicado en el norte de Bogotá, luego de escapar por una ventana con la ayuda de una cuerda. Años después, el odontólogo Javier Cely habló sobre lo ocurrido y reveló cómo este episodio cambió su vida.

Durante una entrevista para Los Informantes de Caracol Televisión, Javier Cely entregó detalles sobre lo que ocurrió después de la fuga de Aída Merlano y explicó cómo este episodio tuvo consecuencias personales y profesionales para él.

Publicidad

Puedes leer: Giro en caso de Aida Victoria por fuga de su mamá; habría inconsistencias que la favorecerían



¿Por qué Javier Cely atendió a Aída Merlano?

Durante la entrevista, el odontólogo explicó que comenzó a atender a la excongresista después de que un colega le solicitara evaluar a Merlano, debido a su inconformidad con algunos tratamientos realizados anteriormente.

Según explicó el especialista, la fecha y la hora de las consultas no dependían directamente de su agenda, sino de las autorizaciones otorgadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Publicidad

“Yo salgo y entro del consultorio porque como donde yo lo estaba atendiendo no era mi consultorio… En esa clínica no tenían todo lo que yo necesitaba dentro del consultorio y yo tenía que salir a pedir materiales o cosas que necesitaban. Yo no tenía auxiliar en ese momento dentro del consultorio”, comentó.

Nuevos detalles de la fuga de Aída Merlano

Publicidad

Javier Cely recordó que el día del procedimiento había un custodio del Inpec dentro del espacio donde se desarrollaba la atención odontológica.

Además, relató que durante la sesión la paciente solicitó un momento para hablar con sus hijos. Ante esta petición, el odontólogo decidió salir brevemente del lugar para permitirles tener privacidad.

Puedes leer: De la Espriella pidió salida del director de Bomberos tras 26 días en el cargo, ¿cuál es la razón?

Tras finalizar el procedimiento odontológico, Merlano le agradeció al profesional, quien posteriormente se retiró para asistir a otra cita que tenía programada. Sin embargo, aproximadamente 15 minutos después, recibió una llamada en la que fue informado sobre la fuga de la excongresista.

Publicidad

“Javier, su paciente tiró por la ventana”, recordó Cely que le dijo uno de sus colegas.

Al regresar al lugar, encontró a integrantes de las autoridades judiciales y policiales, quienes comenzaron a preguntarle sobre lo ocurrido. Según relató, este episodio marcó el comienzo de una etapa especialmente complicada en su vida.

Publicidad

El calvario de Javier Cely después de la fuga de Aída Merlano

El odontólogo señaló que, a raíz de la fuga de la excongresista, fue vinculado a las investigaciones adelantadas por las autoridades. Según su relato, la Fiscalía le imputó los delitos de favorecimiento de fuga e instrumentalización de menores, por los cuales llegó a enfrentar una condena de 15 años.

Cely también recordó que permaneció privado de la libertad durante cinco noches y que esta situación terminó afectando gravemente su situación económica y profesional, al punto de perder su clínica privada.

Publicidad

Sumado a esto, aseguró que atravesó varios episodios de depresión y ansiedad. También explicó que los elevados costos de su defensa jurídica llevaron a su familia a vender vehículos y otros bienes para poder cubrir los gastos del proceso.

Publicidad

“Económicamente, pagando un dinero muy alto por el proceso como tal y estar sin plata, no fue fácil. Estuve deprimido y no quise hacer nada”, manifestó. Sin embargo, destacó que el respaldo de sus familiares y amigos fue fundamental para afrontar esta etapa y continuar adelante con su vida.

¿Qué pasó con Javier Cely?

El 6 de septiembre de 2022, un juez penal de Bogotá profirió un fallo absolutorio a favor de Javier Cely, al concluir que no tenía responsabilidad en los hechos que eran investigados.

Posteriormente, Aída Merlano ratificó ante las autoridades judiciales que el odontólogo no había participado en su plan de escape y le ofreció disculpas públicas por los perjuicios que le ocasionó la situación.

Publicidad

Tras la finalización del proceso judicial, el especialista retomó el ejercicio de su profesión en la clínica de su hermano.