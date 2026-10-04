De la Espriella pidió salida del director de Bomberos tras 26 días en el cargo, ¿cuál es la razón?

Germán Andrés Miranda Montenegro dejó la Dirección Nacional de Bomberos apenas 26 días después de haber asumido el cargo. La salida se produjo luego de que el presidente Abelardo De La Espriella le pidiera al ministro del Interior, Rodrigo Lara, declarar insubsistente su nombramiento.

El mandatario aseguró que había conocido hechos relacionados con Miranda que consideraba de gravedad y que, según indicó, debían ser esclarecidos por las autoridades competentes. Posteriormente, el ministro confirmó que la decisión se había tomado y que el funcionario quedaba fuera del cargo.

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¿Por qué salió el director de Bomberos?

La decisión se conoció el 3 de octubre, cuando De La Espriella publicó un mensaje en el que afirmó que había conocido actuaciones que involucraban al entonces director nacional de Bomberos y que consideraba necesario que fueran investigadas.

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El presidente también señaló que en su Gobierno no habría contemplaciones frente a conductas que pudieran comprometer la transparencia o la integridad del servicio público. En ese contexto, aseguró que “la simple sospecha de una actuación irregular” sería suficiente para exigir la salida de un funcionario.

Después de la instrucción presidencial, Rodrigo Lara confirmó la declaratoria de insubsistencia. El ministro explicó que existían elementos que podrían indicar un presunto intento de impedir que determinadas pruebas relacionadas con hechos de años anteriores llegaran a conocimiento de la Fiscalía.

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Según información divulgada posteriormente, el caso estaría relacionado con unos audios que involucran presuntamente a Miranda en conversaciones sobre actuaciones que podrían haber buscado evitar investigaciones de la Fiscalía. Sin embargo, estos señalamientos hacen parte de la información que deberá ser puesta en conocimiento de las autoridades para su respectivo esclarecimiento.

Es importante precisar que las afirmaciones conocidas hasta ahora no constituyen por sí mismas una condena ni determinan la responsabilidad penal de Germán Miranda. Los hechos mencionados deberán ser investigados y corresponde a las autoridades competentes establecer si existió alguna conducta irregular y quién tendría responsabilidad.

Miranda había sido posesionado el 7 de septiembre de 2026 por el ministro Rodrigo Lara. Su salida, por tanto, se produjo menos de un mes después de su llegada a la Dirección Nacional de Bomberos.

El episodio también generó atención por la rapidez de la decisión: el Gobierno pasó de anunciar la permanencia del funcionario en uno de los cargos responsables de coordinar el sistema bomberil del país a retirarlo semanas después, tras conocer los señalamientos.

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Por ahora, el punto central está en el esclarecimiento de los hechos mencionados por el presidente y el ministro. Mientras avanzan las actuaciones correspondientes, Miranda mantiene la condición de persona señalada dentro de una situación que deberá ser determinada por las autoridades y no puede darse por probada únicamente a partir de las declaraciones públicas.