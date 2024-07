"A mi me recibieron con camión de bomberos": Paola Turbay tras llegada de Selección Colombia

La Selección Colombia llenó de orgullo y entusiasmo a todo el país con su destacada participación en la Copa América 2024. Desde el primer partido hasta la final, que se jugó el pasado 14 de julio en Miami, el equipo mantuvo a los colombianos al borde de sus asientos. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo y dedicación, no lograron llevarse el trofeo a casa, cayendo ante Argentina en la final.

El regreso del equipo a Colombia no fue recibido con el entusiasmo esperado. A pesar del apoyo masivo durante el torneo, el recibimiento en su tierra fue sorprendentemente frío, generando una gran cantidad de reacciones entre los ciudadanos que habían vibrado con cada encuentro de la Tricolor. Este desconcierto se reflejó en la falta de un evento público donde los fanáticos pudieran expresar su apoyo y orgullo por el equipo.

Una de las voces que se alzó en crítica fue la de Paola Turbay, reconocida exreina de belleza que representó a Colombia en Miss Universo 1992, obteniendo el segundo lugar. Turbay recordó su propia experiencia, cuando fue recibida con una gran celebración a su regreso al país, a pesar de no haber ganado el concurso.

En un comentario replicado por la revista Vea, Turbay señaló: "¿Y por qué no? A mí me recibieron con camión de bomberos y la gente en la calle cuando quedé de segunda en Miss Universo". Su mensaje subrayó la incongruencia de no celebrar el notable desempeño de la selección.

La falta de una celebración para el equipo contrasta fuertemente con el recibimiento que Turbay recibió en su momento, donde fue transportada en un camión de bomberos a través de las calles capitalinas, siendo aclamada por multitudes. Desde que Colombia se clasificó para la final, se había especulado sobre un posible evento para recibir al equipo, especialmente si ganaban la Copa América. Sin embargo, no se proporcionaron detalles concretos sobre la fecha o el lugar para dicho evento, y la confusión persistió.

Finalmente, el 15 de julio, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que no se realizaría ningún recibimiento oficial para el equipo, independientemente del resultado. Esta decisión provocó una ola de indignación en las redes sociales, con numerosos internautas expresando su descontento. Comentarios como "Totalmente de acuerdo", "Ellos merecen mucho más", y "Qué triste, pero ellos saben que los amamos", reflejaron el sentir de los aficionados que creían que el equipo merecía ser honrado por su esfuerzo.

La falta de un recibimiento festivo no sólo fue una decepción para los jugadores, sino también para los fanáticos que querían expresar su agradecimiento y orgullo por el desempeño del equipo en la Copa América 2024. La reacción pública y la voz de figuras como Paola Turbay recuerdan la necesidad de reconocer y celebrar los logros deportivos, incluso cuando no culminan en una victoria absoluta.