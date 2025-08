Exparticipante de famoso reality de cocina muere en terrible accidente; era enfermera

La madrugada del sábado 2 de agosto quedó marcada por la tragedia. A las 6:30 a. m., en pleno Periférico R. Almada, en Chihuahua, Yanin Rocío Campos Ruiz perdió el control de su vehículo y terminó chocando contra un carro estacionado. El impacto fue tan fuerte que dejó a la exconcursante de MasterChef México con graves heridas. Fue llevada de urgencia al hospital Christus Muguerza del Parque, donde entró directamente a la unidad de cuidados intensivos.

Campos, de 38 años, fue una de las figuras más queridas en la cuarta edición del famoso reality culinario. Aunque no alcanzó la final, se ubicó entre los seis mejores de su temporada y fue invitada posteriormente a MasterChef: La Revancha, donde quedó en el puesto 11. Su carisma y manera espontánea de expresarse la hicieron inolvidable para muchos televidentes.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada el lunes 4 de agosto por su hermano, Raúl Campos, quien habló con medios locales y expresó su profunda tristeza. Mientras tanto, las autoridades siguen investigando qué originó exactamente el accidente. No se descarta exceso de velocidad ni algún tipo de distracción al volante.

Más allá de la televisión, Yanin tenía una vida activa en redes. Enfermera de profesión, también se convirtió en creadora de contenido. En plataformas como YouTube y TikTok mantenía una comunidad importante de seguidores, donde hablaba de su día a día, cocina, belleza y temas personales. Pero su alcance no se limitó a internet.

Yanin Rocío Campos Ruiz, exparticipante de MasterChef /Foto MasterChef México

De la cocina al entretenimiento: así fue la vida de la exparticipante

Después de su paso por el programa, Yanin se aventuró en la conducción de televisión. Logró tener su propio espacio llamado La tertulia, un programa enfocado en temas de farándula que se transmitía por un canal local. Allí entrevistaba a celebridades, opinaba sobre la actualidad del espectáculo y hasta organizaba retos con invitados.

En 2021 sorprendió a todos cuando se unió a OnlyFans, una plataforma en la que alcanzó más de 55.000 suscriptores. Usaba su nombre real y aseguró siempre sentirse orgullosa de haber diversificado sus ingresos. Estuvo activa en esa red hasta agosto de 2024.

En una entrevista sobre su paso por MasterChef, Campos confesó que jamás pensó que sería seleccionada. “Hago el casting, para ver a quién me topo. Dije, quiero ir, nomás para ver la dinámica y decir que pertenecí un poco. Me inscribo, llevo la comida y me cuelo”, relató entre risas. Esa actitud descomplicada y su estilo directo conectaron con la audiencia y la llevaron a ganarse un lugar especial entre los fans del programa.