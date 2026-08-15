Este es el registro de mascotas para que los bomberos puedan buscarlas en caso de terremoto

Tras el terremoto del 10 de agosto, que alcanzó una magnitud de 7,4, aumentó la preocupación por la seguridad de los animales de compañía en Bogotá y diferentes zonas del país. Durante sismos, incendios y otras emergencias, perros y gatos pueden esconderse o quedar atrapados, dificultando su localización por parte de los organismos de socorro.

Para atender esta situación, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá mantiene activo el programa Salvando Patas, una iniciativa gratuita que permite identificar viviendas donde hay mascotas y facilitar su búsqueda y rescate durante una emergencia.

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El proceso de inscripción es digital y sencillo. Los propietarios deben ingresar al sitio oficial de los Bomberos de Bogotá y acceder al micrositio de Salvando Patas. Allí encontrarán un formulario en el que deberán proporcionar información tanto del responsable como del animal.

Entre los datos solicitados se encuentran:

Información del propietario: datos de contacto y ubicación del inmueble.

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Información de la mascota: nombre, especie, raza, edad y si cuenta o no con microchip de identificación.

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Una vez diligenciado el formulario y recibida la confirmación del registro, el propietario puede acudir a cualquier estación de bomberos de Bogotá para reclamar gratuitamente el adhesivo oficial del programa.

¿Para qué sirve el adhesivo de Salvando Patas?

La calcomanía debe ubicarse en un lugar visible, preferiblemente en la entrada de la vivienda. Su objetivo es alertar a los equipos de emergencia sobre la presencia de uno o varios animales en el inmueble.

Este aviso resulta especialmente importante durante situaciones de emergencia, ya que perros y gatos pueden esconderse debido al miedo y permanecer en lugares difíciles de identificar. De esta manera, los bomberos cuentan con una señal adicional para considerar la búsqueda y el rescate de las mascotas durante su intervención.

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Aunque el programa cobra especial relevancia ante los terremotos, también puede ser útil durante otros tipos de emergencias, como incendios estructurales. Según datos de la entidad, en Bogotá se registra un promedio de 806 incendios estructurales al año, escenarios en los que conocer previamente la presencia de animales puede facilitar las labores de rescate.

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El programa también ha registrado un crecimiento en la ciudad. Para 2025, 8.926 animales de compañía ya estaban registrados en su base de datos.

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¿Qué debe tener un kit de emergencia para mascotas?

Además del registro, las autoridades recomiendan preparar un kit de evacuación para mascotas y mantenerlo en un lugar de fácil acceso.

Este puede incluir un guacal o caja de transporte resistente, información de contacto protegida en bolsas impermeables, medicamentos de uso habitual con sus respectivas dosis y un botiquín básico con elementos como vendas, algodón, cinta y tijeras.

También es recomendable contar con alimento y agua para varios días, recipientes, una correa y elementos que permitan identificar al animal en caso de que se separe de su familia durante la emergencia.

Otras organizaciones, como la Fundación Razas Únicas, también desarrollan labores de apoyo y rescate en zonas afectadas por desastres naturales, complementando las acciones de las autoridades para proteger a los animales durante este tipo de situaciones.

Te invitamos a conocer nuestro programa Salvando Patas, que puede salvar la vida de tus mascotas ante una emergencia.



Acompáñanos en @ExpopetCol, realiza la inscripción de tus mascotas, y reclama el sticker. pic.twitter.com/3BO2fh8IVI — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) August 12, 2026