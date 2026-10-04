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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Julián Hincapié fue hallado sin vida: segundo periodista asesinado en Antioquia en 2026

Julián Hincapié fue hallado sin vida: segundo periodista asesinado en Antioquia en 2026

Julián Hincapié, de 23 años, había desaparecido el 10 de septiembre en Anorí. Su cuerpo fue encontrado más de 20 días después en una zona rural del municipio.

julian-hincapie-hallado-sin-vida.jpg
Julián Hincapié segundo periodista hallado muerto
Foto de Blu Radio
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de oct, 2026

Julián Hincapié, comunicador comunitario y defensor de derechos humanos de 23 años, fue hallado sin vida en una zona rural de Anorí, Antioquia, después de permanecer desaparecido durante más de 20 días. El cuerpo fue encontrado el 2 de octubre en el sector conocido como La Chinca, según información reportada por las autoridades y organizaciones que acompañan el caso.

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Hincapié había sido visto por última vez el pasado 10 de septiembre, cuando salió de su vivienda en Anorí hacia una zona rural. Desde entonces, familiares, organizaciones y autoridades adelantaban acciones para establecer su paradero.

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El cuerpo fue encontrado en una zona rural cercana al casco urbano de Anorí. Debido a las condiciones en las que se encontraba, las autoridades tuvieron que adelantar procedimientos técnicos para establecer plenamente su identidad. La información posteriormente conocida por familiares y organizaciones permitió confirmar el hallazgo del comunicador.

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De acuerdo con las versiones conocidas sobre su desaparición, Hincapié había salido acompañado de un vecino hacia el sector de Las Lomitas. Desde ese momento se perdió su rastro. La familia había entregado información sobre su desaparición y se había solicitado apoyo para localizarlo.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) había advertido previamente sobre la desaparición de Hincapié y pidió que se tuviera en cuenta su trabajo como comunicador dentro de la investigación. El joven estaba relacionado con procesos comunitarios y de defensa de derechos en la región.

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Tras conocerse el hallazgo, la Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades adelantar una investigación exhaustiva y con celeridad para establecer qué ocurrió, identificar a los responsables y determinar si el crimen tuvo relación con su labor como comunicador comunitario o defensor de derechos humanos.

Hasta ahora, no se ha establecido públicamente quién estaría detrás del asesinato ni cuál habría sido el motivo. En la zona donde ocurrió el crimen existe presencia de diferentes grupos armados y estructuras criminales, pero las autoridades no han señalado que alguno de ellos sea responsable de la muerte de Hincapié.

El caso también genera preocupación por las condiciones de seguridad para periodistas y comunicadores en Antioquia. La FLIP ha reportado decenas de agresiones contra periodistas y comunicadores en el departamento durante 2026, entre ellas amenazas.

La muerte de Hincapié se suma a otros casos de periodistas asesinados durante este año. La Defensoría señaló los homicidios de Mateo Pérez Rueda y Cristian Herrera como antecedentes recientes y pidió que se esclarezcan las circunstancias de cada caso.

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