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Cuatrillizos en Antioquia: nacerán cuatro bebés que podrían ser idénticos

Una familia de Caucasia espera la llegada de cuatro bebés en un embarazo poco común que ya avanza por su etapa final.

cuatrilliazos-en-antioquia.jpg
Cuatrillizos nacerán en Antioquia
Foto tomada de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de oct, 2026

Una pareja de Caucasia, Antioquia, se prepara para recibir a cuatro bebés varones en un embarazo que ha llamado la atención por una particularidad: de acuerdo con la información conocida hasta ahora, los cuatro niños serían monocigóticos, es decir, tendrían su origen en un mismo óvulo fecundado que posteriormente se dividió.

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La madre, María Tapia, ya completa cerca de 30 semanas de gestación y será trasladada a Medellín para continuar con seguimiento médico especializado, debido a los riesgos asociados con un embarazo de cuatro fetos.

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La pareja, conformada por María Tapia y Jonatan Zapa, conoció que esperaba cuatro bebés durante una ecografía realizada en el Hospital César Uribe Piedrahíta, de Caucasia. Según relató el padre, durante el examen la médica fue identificando uno por uno los fetos hasta llegar al cuarto.

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Desde entonces, la familia ha compartido parte del proceso a través de redes sociales y sostiene que las evaluaciones realizadas durante el embarazo indican que los cuatro bebés tendrían el mismo origen genético.

Sin embargo, hay un punto importante: todavía debe tomarse con cautela la afirmación de que se trata de cuatrillizos idénticos. La familia sostiene que el embarazo es monocigótico y distintos medios locales han reportado esa condición, pero hasta ahora no se ha divulgado un informe médico independiente que confirme genéticamente que los cuatro bebés sean monocigóticos.

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Los embarazos de este tipo son extremadamente poco frecuentes. Una revisión científica citada en el reporte estima que los cuatrillizos monocigóticos espontáneos pueden presentarse aproximadamente una vez entre 10 y 15 millones de embarazos.

La diferencia está en el origen de los embriones. En una gestación monocigótica, todos parten inicialmente de un mismo cigoto, que posteriormente se divide para formar varios embriones. Cuando esa división da lugar a cuatro, se produce una gestación de cuatrillizos monocigóticos.

Los embarazos de cuatro bebés, incluso cuando no son monocigóticos, también son poco comunes y requieren vigilancia médica debido a los mayores riesgos de complicaciones. Entre ellos se encuentran el parto prematuro, el bajo peso al nacer y algunas condiciones que pueden afectar tanto a la madre como a los bebés.

En Colombia, los registros también muestran lo poco habitual de este tipo de gestaciones. La Registraduría reportó en 2024 un caso de cuatrillizos, frente a miles de nacimientos múltiples de mellizos y decenas de trillizos. En 2025 también se conoció el nacimiento de cuatro bebés en Barranquilla, tres niños y una niña, quienes nacieron de manera prematura y permanecieron cerca de 40 días en cuidados intensivos, según el relato de su madre.

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El Dane, por su parte, registró durante 2025 seis certificados de nacidos vivos clasificados como procedentes de embarazos “cuádruples o más”. La entidad advierte que ese dato no debe interpretarse directamente como seis embarazos de cuatrillizos, porque sus registros contabilizan individualmente a los nacidos vivos.

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