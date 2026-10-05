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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Terminaron? Carolina Cruz rompe el silencio y despeja los rumores sobre su relación

¿Terminaron? Carolina Cruz rompe el silencio y despeja los rumores sobre su relación

La reconocida presentadora utilizó sus redes sociales para responder a los rumores sobre su relación con el piloto Jamil Farah.

Carolina Cruz junto a su pareja, tras romper el silencio y aclarar los rumores sobre el estado de su relación sentimental
La presentadora Carolina Cruz se refirió a los comentarios sobre una posible ruptura amorosa
Foto: imagen tomada de @carolinacruzosorio
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

La presentadora vallecaucana Carolina Cruz, reconocida por su trayectoria en diferentes programas de la televisión nacional, decidió romper el silencio y volver a hablar sobre su relación sentimental con el piloto Jamil Farah.

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En las últimas semanas, algunos seguidores de la presentadora comenzaron a preguntarse si realmente ambos continuaban juntos, debido a la disminución de publicaciones y contenidos que solían compartir como pareja en sus redes sociales.

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¿Por qué comenzaron a especular que Carolina Cruz terminó su relación?

Las especulaciones surgieron principalmente porque ambos dejaron de compartir con la misma frecuencia fotografías, mensajes y publicaciones juntos. Anteriormente, la exreina y el aviador acostumbraban a mostrar en sus perfiles diferentes momentos de su relación, entre ellos viajes, eventos y actividades cotidianas.

En varias de estas publicaciones también aparecían junto al equipo de presentadores del programa matutino Día a Día, lo que hacía más visible su relación ante los seguidores de ambos.

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Ante esta aparente distancia, algunos usuarios comenzaron a preguntarle directamente a Jamil Farah por los motivos de su ausencia en las publicaciones junto a la comunicadora. Sin embargo, durante ese periodo, Carolina Cruz optó por mantener reserva sobre el estado de su relación.

La presentadora Carolina Cruz posa sonriente junto a su pareja, el piloto Jamil Farah, en un espacio interior.
Carolina Cruz aclaró las razones por las que prioriza a sus hijos y su estilo de vida actual antes de pensar en convivencia con su pareja
Foto: imagen tomada de @carocruzosorio

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La presentadora continuó compartiendo algunos contenidos en sus redes sociales, aunque ciertas publicaciones fueron interpretadas por sus seguidores como posibles señales de una eventual separación.

¿Cómo respondió Carolina Cruz a los rumores?

A través de sus redes sociales, Carolina Cruz dejó ver que continúa junto a Jamil Farah. La pareja apareció como invitada a una ceremonia de matrimonio, donde se les pudo observar caminando juntos y compartiendo durante el evento.

En una de las publicaciones, la exreina escribió: “Llevamos tiempo y esto solo va empezando, Jamil Farah”. Ante este mensaje, el piloto respondió: “Te amo. Vamos en el 4 %”. Posteriormente, Cruz compartió un nuevo carrusel de fotografías en el que aparece disfrutando junto a Farah de unos días de descanso en un lugar de clima cálido.

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En la publicación, la presentadora incluyó la cifra “801” acompañada de emoticonos de fuego, corazón y sol. Jamil Farah también reaccionó de manera afectuosa en la sección de comentarios, una interacción que fue tomada por sus seguidores como una muestra de que la relación continúa vigente.

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¿Quién es Jamil Farah?

La relación con Jamil Farah representa una nueva etapa sentimental para Carolina Cruz, quien en 2022 confirmó su separación del actor Lincoln Palomeque, después de más de una década de relación y dos hijos en común.

Jamil Farah es un piloto y modelo nacido en San Andrés y Providencia, quien comenzó a ganar mayor reconocimiento en el entretenimiento colombiano a partir de su relación con Carolina Cruz.

Además de su profesión en la aviación, Farah es aficionado a los deportes acuáticos, especialmente al surf y al kitesurf, y practica boxeo.

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Los primeros rumores sobre su romance con Carolina Cruz surgieron en 2023, cuando ambos comenzaron a ser vistos juntos en diferentes espacios. Con el tiempo, la pareja hizo pública su relación y empezó a compartir algunos momentos de su vida sentimental con sus seguidores.

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