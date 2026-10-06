¿Salario mínimo 2027 subirá 10%? Así arranca discusión entre Gobierno y sindicatos

Aunque apenas inician las conversaciones de concertación entre el Gobierno Nacional, las centrales obreras y los gremios empresariales, las primeras estimaciones de los analistas financieros sugieren que el incremento salarial podría acercarse nuevamente a los dos dígitos.

De acuerdo con las proyecciones planteadas por Daniel Velandia, director ejecutivo de Research y economista jefe de Credicorp Capital, el ajuste del salario mínimo para 2027 se perfila en un rango entre el 9% y el 10%.

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Esta cifra surge tras evaluar no solo los parámetros macroeconómicos tradicionales, sino también el ambiente de concertación política y ciertos riesgos inflacionarios que aún permanecen abiertos.



Si quieres comprender a fondo qué hay detrás de estas proyecciones, cuáles son las cifras sobre la mesa y en qué fechas se tomarán las decisiones definitivas, a continuación te presentamos el panorama completo.



¿En cuánto podría aumentar el salario mínimo de 2027 en Colombia y cómo se calcula?

Para entender de dónde sale la proyección de un alza entre el 9% y el 10%, es fundamental que conozcas cuál es el cálculo técnico inicial y por qué la cifra final suele superarlo.

La fórmula técnica que sirve como punto de referencia institucional combina dos variables principales: la inflación acumulada y la cifra de productividad.

En este escenario, Credicorp Capital parte de una expectativa de inflación inicial cercana al 7% para el cierre del año, combinada con una estimación de productividad que aportaría entre 1 y 1,5 puntos porcentuales.

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Al sumar ambos factores, el cálculo técnico estricto arrojaría un incremento cercano al 8%. Sin embargo, tal como lo advierte Velandia, la definición salarial en Colombia no responde de manera idéntica ni exclusiva a la suma matemática de inflación más productividad.

Históricamente, las negociaciones en el país incorporan un componente adicional denominado "prima política". En los años previos al gobierno de Gustavo Petro, el ajuste final del salario mínimo se situó habitualmente entre 2,5 y 3 puntos porcentuales por encima de la inflación reportada.

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Por esta razón, el escenario de referencia que deben contemplar los empresarios para sus presupuestos se ubica en el rango del 9% al 10%, siendo una postura conservadora ante la dinámica de la mesa.

Adicionalmente, existe un factor climático que genera incertidumbre sobre la cifra base de inflación. Se trata del fenómeno de El Niño, el cual podría causar afectaciones en el sector energético e incidir directamente en el costo de vida hacia el final de 2026.

Si la inflación de cierre termina superando la barrera del 7%, el punto de partida técnico se modificará automáticamente hacia arriba, presionando aún más el porcentaje final de incremento.

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¿Cómo va la negociación del salario mínimo de 2027 entre Gobierno, empresarios y centrales obreras?

El marco institucional para fijar el aumento dio su primer paso formal el pasado primero de octubre de 2026, cuando se instaló la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

Este espacio fue liderado por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, y contó con la asistencia de las viceministras Elianne Forero y Juliana Morad, además del secretario técnico de la comisión, Carlos Adolfo Prieto.

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Por la parte empleadora, asistieron voceros de la ANDI, Asobancaria, la SAC, Acopi, Fenalco y el Consejo Gremial Nacional.

Entre tanto, la representación de los trabajadores estuvo integrada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), y las organizaciones de pensionados CPC y CDP.

La postura oficial manifestada por el Ministerio del Trabajo es "escuchar antes de decidir", promoviendo la creación de una mesa técnica y jurídica para abordar normativas laborales que inquietan a las partes.

La ministra Natalia López Fuentes destacó que el objetivo central es mantener un diálogo abierto donde se pueda concertar y construir a partir de las diferencias, asegurando que las determinaciones posean respaldo técnico y legal.

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Es importante resaltar que la agenda de esta comisión no se limita únicamente al monto del salario mínimo. De acuerdo con lo establecido en la mesa, las discusiones abarcan temas de inspección laboral, regulación para periodistas y comunicadores, plataformas digitales, trabajo doméstico remunerado, negociación colectiva, violencia y acoso laboral, pactos colectivos, intermediación y tercerización laboral.

¿Qué propone la CUT y cuáles son las fechas límite para definir el aumento del salario mínimo?

Dentro de la mesa de concertación, la posición de los trabajadores añade una perspectiva enfocada en los ingresos reales.

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Fabio Arias, presidente de la CUT, planteó que el incremento de 2027 debe incluir una compensación por la brecha frente al denominado salario mínimo vital, tomando como fundamento un estudio elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Arias explicó que dicho estudio identificaba inicialmente una diferencia del 50% entre el salario mínimo vital y el salario que se pagaba en el país.

Según la central obrera, durante la administración actual esa brecha logró reducirse en 18 puntos porcentuales, por lo que aún resta una diferencia del 32% que los trabajadores consideran que debe seguirse saldando en los ajustes venideros.

Por ello, la CUT insiste en que este componente debe acompañar al dato de inflación durante las discusiones de 2027.

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Con estas diversas posturas sobre la mesa, el cronograma legal impone plazos precisos para la negociación:

9 de octubre: Fecha límite para que los gremios y centrales obreras entreguen sus comentarios u observaciones escritas ante la mesa técnica y jurídica.

Fecha límite para que los gremios y centrales obreras entreguen sus comentarios u observaciones escritas ante la mesa técnica y jurídica. 13 de octubre: Realización de la siguiente reunión de la Comisión Permanente de Concertación para revisar las propuestas e insumos consolidados.

Realización de la siguiente reunión de la Comisión Permanente de Concertación para revisar las propuestas e insumos consolidados. 15 de diciembre: Vencimiento del primer plazo legal para que empresarios, trabajadores y Gobierno alcancen un acuerdo concertado.

Vencimiento del primer plazo legal para que empresarios, trabajadores y Gobierno alcancen un acuerdo concertado. 29 de diciembre: Límite final de las deliberaciones y discusiones en caso de que persistan desacuerdos o salvedades entre los sectores.

Límite final de las deliberaciones y discusiones en caso de que persistan desacuerdos o salvedades entre los sectores. 30 de diciembre: Fecha máxima para que el Gobierno Nacional expida el decreto unilateral con el aumento del salario mínimo de 2027, en el evento de que las partes no hayan logrado firmar un acuerdo pactado.

En este contexto, las distintas partes tienen definidos sus puntos de partida y sus plazos institucionales para concretar una cifra que afectará directamente el panorama económico del país.

