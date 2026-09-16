¿Cotizaste con el salario mínimo? Este es el dinero que te depositará Colpensiones en 2026

Si estás planificando tu retiro laboral en Colombia o te encuentras revisando cuántas semanas llevas acumuladas en tu historial, es muy probable que te preguntes cuánto dinero recibirás cada mes si tus aportes se realizaron sobre la base de un salario mínimo.

Entender la manera en que el régimen de prima media administrado por Colpensiones liquida esta prestación te dará tranquilidad para organizar tus finanzas con cifras reales y verificadas.

En este artículo te guiamos paso a paso para que conozcas las exigencias legales vigentes, de qué forma se aplica la fórmula de liquidación según la norma y cuál es el monto neto final que verás reflejado en tu cuenta bancaria.



¿Cuáles son los requisitos para acceder a la pensión de vejez en Colpensiones?

Para solicitar el reconocimiento de tu pensión de vejez estando afiliado a Colpensiones, la ley exige cumplir simultáneamente con dos condiciones indispensables: la edad requerida y el tiempo de cotización acumulado.

Edad requerida por ley: Debes tener 57 años si eres mujer o 62 años si eres hombre.

Debes tener 57 años si eres mujer o 62 años si eres hombre. Semanas de cotización: El requisito fijado para los hombres es de al menos 1.300 semanas cotizadas. En el caso de las mujeres, la exigencia se estableció en 1.250 semanas, como resultado de la reducción gradual ordenada por la Corte Constitucional.

Si cumples con ambas condiciones de edad y semanas requeridas, ya cuentas con la puerta abierta para realizar el trámite de tu pensión de vejez.

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¿Cómo se calcula la mesada si cotizaste sobre un salario mínimo en 2026?

El procedimiento técnico que utiliza Colpensiones para determinar el valor de la pensión parte de un indicador llamado Ingreso Base de Liquidación (IBL).

El IBL corresponde al salario promedio sobre el cual cotizaste en los últimos diez años anteriores al cumplimiento de tus requisitos, los cuales se actualizan año tras año de acuerdo con la inflación.

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Una vez obtenido el IBL de tu trayectoria laboral, se procede a aplicar la tasa de reemplazo. De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 100, esta tasa se mueve en un rango que va desde el 55% hasta el 80% del IBL:

Con el mínimo de semanas (1.300 semanas): La tasa de reemplazo arranca entre el 55% y el 65% de tu IBL. Semanas adicionales: Si cotizaste más tiempo del requerido, el porcentaje sube 1,5 puntos por cada 50 semanas adicionales. Tope máximo: Lo máximo que se puede alcanzar mediante esta fórmula es el 80% del IBL.

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Ahora bien, surge una precisión fundamental cuando se analiza el caso de un trabajador que ganó y cotizó sobre el salario mínimo durante sus últimos diez años.

Si a su promedio se le aplicara la tasa de reemplazo matemática estándar, el resultado numérico daría un valor inferior a un salario mínimo mensual.

Sin embargo, la legislación colombiana protege a los trabajadores con un beneficio directo: por ley, ninguna pensión de vejez puede ser inferior a un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (1 SMMLV).

Dado que para el año 2026 el salario mínimo se fijó en $1.750.905, la mesada bruta pensional para quien ganaba el mínimo se establece automáticamente en ese mismo valor de $1.750.905.

¿Cuánto te descuentan por salud y cuál es el pago neto en 2026?

Aunque la mesada asignada sobre el salario mínimo sea de $1.750.905 para 2026, debes tener en cuenta que este monto no se entrega completo en tu cuenta. Como pensionado, la ley estipula que debes continuar realizando aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud.

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Para las mesadas pensionales de hasta 2 SMMLV, la tarifa de retención fijada para el aporte a salud es del 4%.

El cálculo detallado para un pensionado del salario mínimo en 2026 se realiza de la siguiente manera:

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Valor bruto de la mesada (1 SMMLV 2026): $1.750.905.

Descuento obligatorio de salud (4%): Deducción correspondiente para la cobertura médica.

Monto neto asignado a recibir: Tras restar el 4% de salud, un pensionado que cotizó con el mínimo en 2026 recibe mensualmente alrededor de $1.680.869.

De esta forma, si cumpliste con tu edad y semanas requeridas habiendo cotizado sobre la base de un salario mínimo, el dinero neto que llegará mes a mes a tu bolsillo durante 2026 será de aproximadamente $1.680.869.