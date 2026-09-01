Reforma pensional: La nueva cantidad de semanas para que mujeres se pensionen

La reforma pensional en Colombia es una realidad que cambiará las reglas del juego para millones de personas. Si eres mujer y estás pensando en tu futuro retiro, hay excelentes noticias para ti en el nuevo panorama legal. La Corte Constitucional tomó la decisión de avalar la mayor parte de los artículos e incisos de la Ley 2381 de 2024, conocida popularmente como la reforma pensional.

Aunque algunos apartados específicos de los artículos 11, 14, 19, 23, 36, 63, 84, 92 y 93 fueron devueltos a la Cámara de Representantes para su revisión, el núcleo de la reforma sigue en pie y su entrada en vigor está programada para el 1 de abril de 2027.

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Uno de los pilares más importantes de esta ley, impulsada inicialmente durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, tiene que ver con la disminución gradual de las semanas requeridas para que las trabajadoras colombianas puedan acceder a su jubilación.



Esto busca mitigar las dificultades históricas que enfrentas en el mercado de trabajo, tales como la inestabilidad laboral, la informalidad y las tasas de desempleo.

¿Cuántas semanas necesitan las mujeres para pensionarse con la reforma pensional?

El cambio más significativo se encuentra consagrado en el artículo 36 de la Ley. Si cumples con la edad de pensión, que se mantiene en los 57 años, pero no lograste alcanzar el requisito histórico de los 1.300 aportes semanales, ahora tienes la posibilidad de acogerte a una reducción progresiva de 50 semanas anuales.

Este sistema de rebaja comienza a aplicarse en el año 2026 y continuará disminuyendo paulatinamente hasta el año 2036, momento en el cual el requisito mínimo se estabilizará en 1.000 semanas de cotización.

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Para que lo comprendas de manera sencilla y puedas planificar tu retiro con certeza, la reducción aprobada por la Corte Constitucional funcionará exactamente bajo este calendario anual de semanas mínimas de aportes:

Año 2026: necesitarás un mínimo de 1.250 semanas.

Año 2027: el requisito baja a 1.225 semanas.

Año 2028: se requerirán 1.200 semanas.

Año 2029: la meta será de 1.175 semanas.

Año 2030: el mínimo se sitúa en 1.150 semanas.

Año 2031: la exigencia desciende a 1.125 semanas.

Año 2032: deberás contar con 1.100 semanas.

Año 2033: el requisito será de 1.075 semanas.

Año 2034: bajarás a 1.050 semanas.

Año 2035: se te exigirán 1.025 semanas.

Año 2036: llegarás al límite de 1.000 semanas mínimas.

Esto implica que a partir de 2026, si tienes 57 años de edad, ya podrás solicitar formalmente tu jubilación ante tu fondo de pensiones si registras 1.250 semanas cotizadas en tu historia laboral.

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¿Cómo funciona la disminución de semanas de cotización por hijos?

Esta es otra de las grandes novedades de la reforma que debes conocer al detalle si eres madre. La nueva legislación aprueba un beneficio especial que premia la maternidad, permitiendo la reducción de 50 semanas de cotización por cada hijo nacido, vivo o adoptivo que tengas.

Como mujer trabajadora, puedes aplicar este beneficio para un máximo de tres hijos, lo que equivale a obtener un descuento total de hasta 150 semanas en tu historial.

La norma es muy clara: al cumplir la edad mínima de jubilación, si no cuentas con las semanas completas establecidas en el Componente de Prima Media, podrás acceder a este descuento por cada hijo.

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Gracias a este alivio por maternidad, el número mínimo de semanas requeridas para tu jubilación puede descender considerablemente hasta llegar a un piso absoluto de 850 semanas si tienes tres hijos.

Esta medida representa un soporte directo para las madres colombianas, reconociendo las complejidades que la crianza genera en sus trayectorias profesionales.

¿Qué debes hacer para asegurar tu jubilación bajo la nueva ley?

Para que no te lleves sorpresas desagradables al momento de radicar tus documentos de jubilación, es fundamental que tomes una actitud preventiva con tu historia de trabajo. El principal consejo es que verifiques con regularidad tu registro personal de aportes.

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Hacerlo te permitirá corroborar que todo esté en orden, confirmando que tus semanas estén correctamente contabilizadas y que tus empleadores hayan hecho los pagos a tiempo.

En caso de identificar alguna inconsistencia, error o semanas faltantes, podrás solicitar un reclamo oportuno ante tu administradora de fondos de pensiones para corregir tu historial laboral y garantizar que cada semana cotizada cuente a tu favor.

