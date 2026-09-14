Paso a paso para ver historial laboral en Colpensiones; consulta tus semanas cotizadas

Cuando comienzas tu trayectoria laboral mediante un contrato formal con todas las prestaciones de ley, inicias de forma inmediata la cotización para tu futura pensión de vejez.

En Colombia, este proceso se realiza en el Sistema General de Pensiones y Seguridad Social, marco normativo regulado por la Ley 100 de 1993.

El sistema permite realizar aportes en dos modalidades: el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (administrado por las AFP) y el Régimen de Prima Media, el cual es administrado por Colpensiones.



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Llevar un seguimiento constante de tu historial de trabajo y del total de semanas acumuladas es un hábito fundamental. Esta revisión periódica te asegura comprobar si los aportes realizados por tus empleadores están al día y te permite proyectar el tiempo que te falta para obtener tu pensión.

¿Cómo puedes consultar y descargar tu historial laboral en Colpensiones paso a paso?

Si estás afiliado a la entidad y deseas obtener tu documento oficial para auditar tus semanas, Colpensiones ofrece un procedimiento digital de 5 pasos a través de su plataforma en línea:

Ingreso a la Sede Electrónica: Accede a la página web oficial de Colpensiones y selecciona dentro del portal la opción de Sede Electrónica. Autenticación en el Sistema: Inicia sesión digitando tu número de cédula de ciudadanía y tu contraseña asignada. En caso de que no dispongas de una cuenta registrada, debes dar clic en la opción de registro y completar la verificación de tus datos. Generación de la Historia Laboral: Ubícate en el panel lateral izquierdo de la pantalla y entra al módulo de Consultas. Tras ello, haz clic en la opción Historia Laboral Unificada para visualizar o descargar el documento oficial. Verificación Minuciosa del Documento: Una vez descargado el reporte, audita detenidamente la siguiente información:

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Que tu nombre completo y número de cédula no tengan errores. Semanas cotizadas: Que no existan periodos faltantes ni vacíos en el recuento general.

Que no existan periodos faltantes ni vacíos en el recuento general. Historial de vinculaciones: Que aparezcan registradas la totalidad de las empresas y empleadores con los que has trabajado.

Que aparezcan registradas la totalidad de las empresas y empleadores con los que has trabajado. Exactitud de aportes: Que los salarios reportados y los montos aportados correspondan a la realidad de cada trabajo. Solicitud de Correcciones e Inconsistencias: Si detectas alguna falta de semanas o dato erróneo, puedes hacer el reclamo en línea ingresando al menú de Trámites y seleccionando Corrección de Historia Laboral. También puedes realizar la solicitud presencialmente acudiendo a cualquier Punto de Atención de Colpensiones.

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¿Cuántas semanas y qué edad necesitas para obtener la pensión de vejez en Colpensiones?

Para alcanzar la pensión de vejez en el Régimen de Prima Media que gestiona Colpensiones, la normativa de la Ley 100 de 1993 estipula dos condiciones obligatorias: contar con la edad exigida y haber cotizado un número determinado de semanas.

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En cuanto al tiempo prestado, debes acumular un mínimo de 1.300 semanas de cotización a lo largo de tu vida laboral. En relación con la edad, la ley exige 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres.

Asimismo, debes estar al tanto del marco normativo fijado por la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional), la cual tiene fecha de entrada en vigor prevista para el 1 de abril de 2027.

Esta ley contempla un régimen de transición que excluye de sus nuevos mandatos a quienes cumplan un número mínimo de semanas antes de esa fecha límite:

Mujeres: deben contar con al menos 750 semanas cotizadas al 1 de abril de 2027.

deben contar con al menos 750 semanas cotizadas al 1 de abril de 2027. Hombres: deben acumular al menos 900 semanas cotizadas para la misma fecha.

Quienes alcancen dichos topes de semanas para esa fecha no pasarán a las nuevas reglas de la reforma, sino que mantendrán las condiciones del régimen anterior.