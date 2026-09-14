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El extraño homenaje a Bendito Menor que apareció semanas después de su muerte

En redes sociales se hizo viral el homenaje que una persona le realizó al cabecilla, quien fue dado de baja junto a su pareja durante un operativo.

alias "Bendito Menor", junto a imágenes que compartía en redes sociales antes de perder la vida
Seguidor del cabecilla le hizo un homenaje a Bendito Menor días después de su fallecimiento en un operativo en la Guajira
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

En las últimas horas se conocieron varias imágenes de un gran tatuaje en el pecho de un hombre identificado como Juan. La pieza muestra el rostro y el nombre de Naín Pérez Toncel, conocido con el alias de ‘Bendito Menor’, quien murió durante un operativo el pasado jueves 3 de septiembre.

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Según explicó el hombre, esta decisión respondería a su intención de conservar el recuerdo del fallecido y reflejar la admiración y lealtad que sentía por ‘Bendito Menor’. Las fotografías generaron numerosas reacciones en redes sociales.

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Varios internautas expresaron su descontento, especialmente por realizar un homenaje a una persona vinculada por las autoridades con estructuras criminales. Sin embargo, otros defendieron la acción y señalaron que se trata de una decisión de carácter personal.

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¿Cómo fue el operativo contra ‘Bendito Menor’?

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Durante la noche del 3 de septiembre y la madrugada del 4 de septiembre de 2026, efectivos de la Fuerza Pública llevaron a cabo un operativo en una vivienda ubicada en el barrio Los Olivos de Riohacha, en inmediaciones del aeropuerto Almirante Padilla.

En el lugar murieron ‘Bendito Menor’, de 27 años; su pareja sentimental, identificada como Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’; y dos hombres conocidos como ‘El Tío’ y ‘Casiloco’, señalados de pertenecer a su círculo de seguridad y confianza.

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El presidente Abelardo De La Espriella confirmó posteriormente la muerte de Pérez Toncel y calificó el procedimiento como un golpe contra la estructura armada. El Gobierno identificaba a alias ‘Bendito Menor’ como cabecilla del frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas también como Los Pachenca.

Collage muestra a Bendito Menor y a la derecha a una a La Bebecita
Fotografía de alias Bendito Menor y su pareja, conocida como La Bebecita, cuya última seña en redes sociales llamó la atención de las autoridades.
Foto: imágenes tomadas de redes sociales

Sobre él habían cinco órdenes de captura por varios delitos, además de una notificación roja de Interpol. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal en Barranquilla para los respectivos trámites de identificación.

La entidad, además, rechazó las fotografías que circularon en redes sociales y que correspondían presuntamente a los cuerpos.

¿Qué más se conoció de ‘Bendito Menor’?

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Fredy Castillo Carrillo, conocido con el alias de ‘Pinocho’ y señalado como líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), detalló en una entrevista la relación y las rupturas internas que mantuvo con ‘Bendito Menor’.

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Según el jefe de la estructura, la convivencia operativa se complicó debido a que el abatido integrante resultaba “difícil de controlar”, pues acostumbraba tomar decisiones de manera individual e ignorar los llamados a reuniones realizados por la organización.

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A pesar de que la cúpula lo había designado como representante en los acercamientos de paz con el Gobierno nacional para contener la violencia en La Guajira, su continua falta de subordinación llevó a ‘Pinocho’ a tomar distancia física y operativa de él.

Entre los factores que mayor molestia generaron en la comandancia de las ACSN estaba la exposición pública de ‘Bendito Menor’. ‘Pinocho’ afirmó que este “siempre hacía sus cosas mal hechas” y criticó abiertamente que su subordinado utilizara las redes sociales para exhibirse portando fusiles de asalto, movilizándose en camionetas y emitiendo amenazas.

Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: la versión de alias Pinocho sobre Bendito menor
Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: la versión de alias Pinocho sobre Bendito menor
Foto: Redes sociales y Policía Nacional

Asimismo, ‘Pinocho’ reveló que el último contacto entre ambos ocurrió cuando un delegado del Gobierno buscaba establecer un acercamiento, mientras existían sospechas de que el vocero permanecía en Venezuela.

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