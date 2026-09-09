Aparecen nuevos detalles de la caída de alias Bendito Menor; tres hallazgos clave en su casa

El pasado jueves 3 de septiembre, en horas de la noche, la Fuerza Pública llevó a cabo un operativo denominado ‘Centinela de la Patria’, en el que perdieron la vida Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’; su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, y dos de sus lugartenientes.

Días después, las autoridades, con información revelada por El Tiempo, entregaron detalles sobre lo encontrado en la casa donde se ocultaban la pareja y los integrantes de su esquema de seguridad, además de información relacionada con el inmueble.

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Los tres aspectos clave encontrados en la casa donde murió ‘Bendito Menor’

Inicialmente, las autoridades señalaron que los integrantes de la estructura criminal se ocultaban en una lujosa casa ubicada en el barrio Los Olivos. En un principio, se llegó a pensar que el inmueble pertenecía a un familiar del cabecilla.

Sin embargo, también se investiga si la propiedad fue alquilada a través de una plataforma digital por un allegado a la organización criminal, lo que permitiría establecer cómo se filtró la ubicación exacta de los cabecillas.

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Por otro lado, en el lugar fue encontrado un automóvil gris estacionado. Las autoridades analizan si en este vehículo se movilizó alias ‘La Bebecita’ horas antes de su muerte, cuando se conectó de manera virtual a una audiencia con la Fiscalía.

Durante la diligencia, la mujer habría asegurado que ya no convivía con su pareja y que se encontraba embarazada. Posteriormente, habría arrojado su teléfono celular en una vía cercana a Riohacha para evitar ser localizada.

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Fotografía de alias 'Bendito Menor' junto a la lujosa vivienda en Riohacha donde se ocultó junto a 'La Bebecita' Foto: imágenes de redes sociales y pantallazo de Noticias Caracol

En la escena también fueron recolectadas varias vainillas cerca de los cuerpos. Los peritos analizan si estos casquillos coinciden con la pistola Glock que alias ‘Bendito Menor’ solía exhibir en sus redes sociales. Asimismo, buscan establecer si hubo un intercambio de disparos con los integrantes de la Fuerza Pública.

¿Qué más se encontró en la casa donde murió ‘Bendito Menor’?

Durante el operativo adelantado en una vivienda del barrio Los Olivos, en Riohacha, donde murieron Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’; su pareja, alias ‘La Bebecita’, y dos miembros de su esquema de seguridad, las autoridades también encontraron a dos menores de edad.

La presencia de los niños fue notificada a la Policía de Infancia y Adolescencia, institución que realizó el reporte correspondiente y los dejó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

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Una vez quedaron bajo custodia institucional, un equipo de la Defensoría de Familia asumió la atención de los menores e inició el proceso de verificación de sus derechos.

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Como resultado de esta evaluación preliminar, la autoridad abrió formalmente un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), mecanismo mediante el cual se adoptan medidas para proteger y restablecer los derechos de los menores ante situaciones de riesgo.

“El ICBF continuará con el acompañamiento y seguimiento de la situación de los menores de edad”, señaló la directora general de la entidad, Carolina Restrepo Cañavera.

Con el objetivo de proteger su intimidad y evitar que la divulgación de información pueda afectar su integridad o seguridad, el ICBF confirmó que mantendrá bajo estricta reserva la identidad, ubicación y situación personal de ambos menores.

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