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Medicina Legal anuncia importante mensaje sobre la identidad de Bendito Menor

Medicina Legal entregó un nuevo reporte sobre los cuatro cuerpos recibidos tras el operativo en Riohacha y explicó qué ocurrió con su identificación.

Medicina Legal anuncia importante mensaje sobre la identidad de Bendito Menor
Medicina Legal entregó un nuevo reporte sobre los cuatro cuerpos recibidos tras el operativo realizado en Riohacha, La Guajira.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 5 de sept, 2026

Medicina Legal entregó este sábado 5 de septiembre un nuevo reporte relacionado con los cuatro cuerpos que fueron recibidos tras el operativo realizado el viernes 4 de septiembre en Riohacha, La Guajira, en el que murió Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como ‘Bendito Menor’.

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La información fue entregada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que confirmó que los cuerpos llegaron a sus instalaciones después de las acciones desarrolladas por la Fuerza Pública en la capital de La Guajira.

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El anuncio tomó relevancia por la expectativa que existe alrededor de la identificación de las personas que murieron durante el procedimiento, entre ellas Bendito Menor y su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, conocida como ‘La Bebecita’.

Puedes leer: Así fue la cacería a ‘Bendito Menor’ y a su pareja antes del operativo en Riohacha

De acuerdo con el comunicado divulgado por la entidad, los análisis forenses estuvieron a cargo de equipos especializados de la ciudad de Barranquilla.

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“De los cuatro (4) cuerpos identificados, tres (3) son masculinos y uno (1) femenino”, informó Medicina Legal.

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El dato hace parte del reporte entregado por la institución después de recibir los cuerpos y adelantar los procedimientos correspondientes para establecer sus identidades.

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¿Qué informó Medicina Legal sobre los cuerpos?

Medicina Legal explicó que los cuatro cuerpos fueron sometidos a los análisis correspondientes por parte de sus equipos forenses.

Luego de finalizar estos procedimientos, la entidad informó que los cuerpos quedaron disponibles para ser entregados a sus familiares. Sin embargo, este proceso no puede realizarse de manera inmediata, pues requiere autorización de las autoridades competentes.

“Los cuerpos fueron analizados por equipos forenses de la ciudad de Barranquilla y se encuentran disponibles para la entrega a sus familiares previa autorización de las autoridades competentes”, precisó el Instituto.

El comunicado fue emitido un día después del operativo realizado en Riohacha, donde las autoridades adelantaron una acción que terminó con cuatro personas muertas.

Puedes leer: Revelan imágenes de los cuerpos de ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ tras operativo

Entre los fallecidos se encontraba Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, señalado en la información suministrada como cabecilla del frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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También murió Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, quien era señalada como su pareja sentimental y presunta coordinadora logística. En el mismo procedimiento murieron otros dos hombres que, según la información entregada, hacían parte de su esquema de seguridad.

El operativo se desarrolló en una vivienda de Riohacha durante la madrugada del 4 de septiembre, después de varias semanas de labores de inteligencia.

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