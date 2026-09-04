Así fue la cacería a ‘Bendito Menor’ y a su pareja antes del operativo en Riohacha

El cerco sobre Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias ‘Bendito Menor’, se intensificó durante las semanas previas al operativo que terminó con su muerte en Riohacha, La Guajira.

El hombre, señalado como máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), se había convertido en uno de los principales objetivos de las autoridades.

La búsqueda avanzó a través de labores de inteligencia y seguimiento que terminaron ubicando al cabecilla en una vivienda del barrio Los Olivos, cerca del aeropuerto Almirante Padilla, en Riohacha.



En ese lugar también se encontraba su pareja, Rosángela Catarazón, conocida como alias ‘La Bebecita’.

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El operativo final se produjo durante la noche del jueves 3 de septiembre y se extendió hasta las primeras horas del viernes 4.

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La intervención involucró unidades de la Policía Nacional y el Ejército, mientras equipos especializados adelantaban las labores necesarias para localizar al objetivo.

De acuerdo con la información entregada sobre el operativo, las autoridades venían siguiendo los movimientos de ‘Bendito Menor’ y recibieron nuevos elementos para establecer su ubicación.

Los rumores que terminaron ayudando a ubicar a ‘Bendito Menor’

Uno de los momentos determinantes ocurrió después de que circularan rumores en redes sociales sobre la supuesta muerte de ‘Bendito Menor’.

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Las versiones apuntaban a que el cabecilla había sido traicionado por integrantes de su propia organización.

Según el relato conocido sobre la operación, el intento de desmentir esas versiones y retomar sus comunicaciones terminó convirtiéndose en una pieza importante para los investigadores.

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A partir de labores de inteligencia, las autoridades consiguieron establecer la ubicación en la que permanecía.

A ese trabajo se habría sumado información aportada por una fuente humana que permitió reconfirmar el sitio donde se encontraba dentro de Riohacha.

Con la ubicación establecida, las autoridades prepararon el operativo que finalmente se desarrolló en la vivienda del barrio Los Olivos.

Alias 'Bendito Menor' en una imagen en la que luce uniforme militar, una de las publicaciones clave que rastrearon las autoridades para dar con su paradero. Foto: imagen tomada de redes sociales

Minuto a minuto del operativo que terminó con ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’

El despliegue comenzó cerca de la medianoche. Unidades de la Policía y el Ejército llegaron hasta el sector y rodearon el inmueble para ejecutar la intervención.

Dentro de la vivienda se encontraban ‘Bendito Menor’, su pareja y otras personas.

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Las autoridades también tuvieron que asegurar el lugar y poner a salvo a las familias que estaban en otras zonas del inmueble, según el reporte de la operación.

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En medio del procedimiento se presentó un intercambio de disparos que se extendió durante un corto periodo.

El enfrentamiento terminó con la muerte de ‘Bendito Menor’, ‘La Bebecita’ y dos hombres que, de acuerdo con la información entregada, cumplían funciones de escoltas y eran conocidos con los alias de ‘El Tío’ y ‘Casiloco’.

El resultado del operativo fue conocido durante la madrugada y posteriormente se desplegaron labores judiciales en el sitio.

Las unidades encargadas de la investigación realizaron la recolección de elementos encontrados en el inmueble, entre ellos material bélico y computadores, mientras se mantenía asegurada la zona.

Al mismo tiempo, la operación no se limitó al área urbana de Riohacha. En sectores rurales de La Guajira, entre ellos Uribia, las tropas continuaron con acciones contra integrantes de la organización.

En las primeras horas del viernes 4 de septiembre, mientras avanzaban las diligencias judiciales, también comenzó otra parte del procedimiento: establecer la identidad de los cuerpos y adelantar las actuaciones correspondientes para su traslado y entrega a los familiares.

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En el caso de ‘Bendito Menor’, sus familiares llegaron desde temprano al batallón de Riohacha para solicitar información y pedir que el cuerpo permaneciera en la ciudad, donde se encontraba su madre.

La familia manifestó su oposición al traslado hacia Barranquilla y pidió que la madre pudiera reconocer personalmente a su hijo. “Necesitamos verlo, su madre necesita ver que sí es su hijo”, manifestó Rosa María Pérez-Toncel.

