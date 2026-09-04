Estas son las identidades de las tres personas encontradas sin vida en un apartamento de Bogotá

La Policía confirmó la identidad preliminar de las tres personas que fueron encontradas sin vida en una habitación de un conjunto residencial de la localidad de Kennedy, en Bogotá, durante la madrugada de este viernes 4 de septiembre.

Según la información entregada por las autoridades, las víctimas pertenecerían a la familia Pinzón y se trataría de María Cristina, de 65 años; Joana, de 32 años, y Jairo Nicolás Pinzón, de 44 años.

No obstante, durante el reporte inicial las autoridades entregaron edades diferentes, por lo que será Medicina Legal la entidad encargada de confirmar plenamente sus identidades y establecer las circunstancias de las muertes.



La alerta inicial fue dada por los vecinos del conjunto residencial, quienes avisaron a las autoridades después de notar que llevaban varios días sin ver salir a los habitantes del inmueble.

Al ingresar al apartamento junto con el personal de Bomberos, la Policía encontró los tres cuerpos en una de las habitaciones. Según el reporte inicial, las víctimas se encontraban vestidas con pijamas.

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Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados para realizar los respectivos procedimientos forenses, con el propósito de establecer las causas de las muertes y el momento en que habrían ocurrido.

¿Qué más encontraron junto a los cuerpos en el apartamento de Kennedy?

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Durante la inspección técnica, los investigadores hallaron documentos que, preliminarmente, serían cartas de despedida. Una de ellas estaría dirigida al padre de Joana y Jairo Nicolás. En el escrito pedían perdón y hablaban sobre una decisión que aparentemente habrían tomado las personas fallecidas.

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El contenido del documento también permitiría establecer que Joana y Jairo Nicolás serían hermanos. Sin embargo, las autoridades todavía investigan quién habría redactado los textos y buscan determinar su autenticidad y relación con el caso.

De igual forma, en la escena fueron encontrados medicamentos y elementos médicos. Aunque la presencia de estos productos no determina por sí sola la causa de muerte, fueron recogidos por la Policía Judicial para realizar los respectivos análisis forenses y toxicológicos y establecer si tienen alguna relación con lo ocurrido.

¿Posible hipótesis de la muerte de la familia?

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La Policía indicó que será necesario esperar los resultados de los procedimientos forenses para determinar las causas de las muertes. Entre las hipótesis que se investigan está la posibilidad de que se trate de ellos se quitaron la vida, aunque esta versión todavía no ha sido confirmada oficialmente.

Las autoridades de Bogotá atendieron la emergencia en el conjunto residencial Casablanca, Kennedy, donde se investiga el fallecimiento de tres integrantes de una misma familia Foto: imágenes tomadas de redes sociales

Por ahora, ninguna de estas hipótesis puede darse por confirmada. Los investigadores deberán contrastar la información recopilada en el apartamento con los resultados de los estudios forenses y demás pruebas que permitan reconstruir lo ocurrido con los integrantes de esta familia.