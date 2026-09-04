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Pasajes GRATIS de TransMilenio: Así puedes reclamar tus viajes en septiembre

La Secretaría Distrital de Integración Social habilitó la recarga automática de pasajes para más de 750 mil ciudadanos vulnerables en Bogotá. Los beneficiarios del programa podrán movilizarse sin costo.

Tarjeta TuLlave: pasos para activar los pasajes gratuitos de Transmilenio en septiembre
Tarjeta TuLlave: pasos para activar los pasajes gratuitos de Transmilenio en septiembre
Foto: TransMilenio
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

Si vives en Bogotá y usas el transporte público a diario para realizar tus actividades, esta información te interesa de primera mano.

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La Secretaría Distrital de Integración Social informó que ya inició el proceso de recarga de los pasajes gratuitos de Transmilenio y del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) para el mes de septiembre de 2026.

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Esta iniciativa busca dar un respaldo directo a los sectores que más lo necesitan, facilitando que puedan movilizarse por toda la ciudad sin que el costo del transporte sea un obstáculo en sus vidas cotidianas.

Si eres usuario del programa Ingreso Mínimo Garantizado, es muy probable que te encuentres entre las más de 750 mil personas que recibirán este beneficio de transporte gratuito durante este mes.

¿Quiénes tienen derecho a los pasajes gratis de Transmilenio en septiembre de 2026?

La administración distrital ha realizado una importante inversión económica que supera los 11 mil millones de pesos para garantizar el funcionamiento de esta estrategia de subsidio.

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Según explicó el Distrito, estos valiosos recursos están destinados a reducir de manera directa el gasto en transporte de los hogares bogotanos, permitiendo que los beneficiarios se desplacen fácilmente hacia sus lugares de trabajo, estudio, servicios de salud, actividades de cuidado y demás ofertas disponibles en la capital.

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El programa está enfocado en beneficiar a la población vulnerable del país que reside en Bogotá, específicamente a personas en condición de pobreza, ciudadanos con discapacidad y adultos mayores. De acuerdo con las cifras oficiales proporcionadas por el Distrito, el grupo de más de 750 mil beneficiarios para el mes de septiembre de 2026 se distribuye detalladamente de la siguiente manera:

  • Adultos mayores: Es el grupo más grande del programa, sumando un total de 337 mil beneficiarios.
  • Personas en condición de pobreza: Reúne a 255 mil beneficiarios dentro del sistema.
  • Personas con discapacidad: Este beneficio cubre a 161 mil personas con alguna discapacidad registrada.
  • Personas que viven en inquilinatos o "pagadiarios": Cuenta con 784 beneficiarios seleccionados.
  • Adultos mayores pertenecientes a la comunidad del cuidado: Registra a 243 beneficiarios.
  • Exhabitantes de calle vinculados al servicio de Hospedaje Social: Beneficia directamente a 88 personas vinculadas a este programa social del Distrito.

Debes tener en cuenta que la asignación de estos pasajes se realiza de manera completamente automática y el volumen o cantidad de pasajes gratuitos que se te asignen dependerá directamente de tus condiciones socioeconómicas particulares, evaluadas previamente por la población beneficiaria.

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¿Cómo activar los pasajes gratuitos de Transmilenio en la tarjeta TuLlave?

Si ya confirmaste que cumples con los requisitos o perteneces a alguno de los grupos vulnerables mencionados, tu beneficio ya ha sido cargado en el sistema de manera automática.

No obstante, para que puedas hacer uso de estos pasajes gratis en los torniquetes de las estaciones o buses, es obligatorio que realices un proceso físico de activación utilizando tu tarjeta TuLlave personalizada.

Cabe resaltar que si tu tarjeta no está debidamente personalizada bajo tu nombre y datos, no podrás acceder a este beneficio.

Para activar tus pasajes gratuitos, puedes elegir cualquiera de los siguientes dos métodos que el Distrito ha dispuesto para la ciudadanía:

Activación en las taquillas físicas del sistema

Si prefieres que un operario del sistema te ayude con el trámite, solo debes seguir estos pasos:

  1. Acércate a cualquiera de las taquillas de Transmilenio distribuidas en los portales o estaciones de la ciudad.
  2. Presenta tu tarjeta TuLlave personalizada al personal de la taquilla.
  3. Solicita amablemente la activación de tu beneficio de transporte gratuito. El operario realizará el proceso en su terminal de lectura y te devolverá la tarjeta lista para usar.

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Activación en los puntos automáticos del sistema

Si prefieres realizar el proceso tú mismo de manera rápida y sin hacer filas en la taquilla, puedes utilizar las máquinas automáticas de recarga siguiendo estas instrucciones en pantalla:

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  1. Inserta tu tarjeta TuLlave personalizada en la ranura correspondiente del punto automático.
  2. En el menú principal que aparece en la pantalla, selecciona la opción que dice “Transacciones virtuales”.
  3. Posteriormente, elige la opción denominada “Solicitar Subsidio/Convenio”.
  4. Revisa la pantalla y confirma los pasajes asignados que te muestra el sistema.
  5. Espera unos segundos a que la máquina procese la información y finaliza el proceso retirando tu tarjeta.

Al terminar cualquiera de estas dos alternativas, tu tarjeta TuLlave ya contará con el saldo de pasajes activos para que puedas abordar los buses de Transmilenio y del SITP sin tener que pagar la tarifa normal de tu bolsillo.

Recuerda realizar este sencillo trámite durante los primeros días de septiembre de 2026 para aprovechar al máximo este alivio financiero diseñado por el Distrito.

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