Encuentran niña de 5 años deambulando por Bogotá; mamá la habría abandonado por una amiga

Hay conmoción entre residentes del sur de Bogotá por el presunto abandono de una niña de 5 años, quien fue encontrada llorando y caminando sola por las calles en plena madrugada de este jueves 3 de septiembre.

Los hechos ocurrieron en la localidad de San Cristobal, sur de Bogotá, donde agentes en una patrulla de la Policía lograron ubicar a la menor de edad que minutos antes había sido vista llorando mientras recorría sola las calles.

Primeras informaciones indican que la menor fue encontrada en estado de abandono, mientras deambulaba en pijama; además se conoció que habría salido de su vivienda por hambre luego de durar varias horas sola y sin alimento.



Los uniformados ingresaron a la vivienda donde reside la niña y corroboraron que fue dejada por su mamá dentro de una habitación ubicada en el tercer piso y se dice que la madre habría salido a visitar a una amiga



La hipótesis inicial de la Policía indica que que la menor de edad habría sentido hambre y, al no encontrar alimentos en la vivienda, ni el regreso de su mamá, se salió a la calle en busca de ayuda.

El jefe de Servicios Especiales de la Policía explicó que la patrulla llegó al sitio tras el llamado de la comunidad y encontró a la menor llorando en la vía pública. Después de atenderla, los uniformados activaron la ruta de atención integral para menores de edad.

La niña de 5 años quedó a disposición de la autoridad administrativa competente, encargada de adelantar el proceso para el restablecimiento de sus derechos.

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Por ahora, las circunstancias exactas en las que la niña quedó sola permanecen bajo verificación de las autoridades. Las primeras indagaciones apuntan a que la menor habría salido de la vivienda por sus propios medios, pero será el procedimiento correspondiente el que determine qué ocurrió antes de que fuera localizada en la calle.

La Policía continúa recopilando información para establecer las condiciones y el tiempo en que permaneció sin compañía de un adulto, presuntamente sin alimento, y determinar las actuaciones que correspondan frente al caso.