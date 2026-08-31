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La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Adulto mayor fue grabado prendiendo fuego a una zona verde en Bogotá; ya fue identificado

Adulto mayor fue grabado prendiendo fuego a una zona verde en Bogotá; ya fue identificado

Un adulto mayor fue identificado en la localidad de San Cristóbal mientras prendía fuego a una zona verde, hecho que generó la intervención de las autoridades.

Bomberos de Bogotá atienden incendio en zona verde presuntamente provocado por un adulto mayor captado en video.
Cámaras de seguridad captaron el momento en que un adulto mayor le prendió fuego a una zona verde en Bogotá.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de Alcaldía de San Cristóbal y redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Un hombre de la tercera edad fue capturado por las autoridades en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, después de ser grabado mientras presuntamente intentaba iniciar un incendio en una zona verde del sector.

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El hecho quedó registrado en videos captados por vecinos y dispositivos de seguridad, en los que se observa a un adulto mayor con sombrero y bastón cerca de la zona afectada. Gracias al trabajo coordinado entre la comunidad y las autoridades, el hombre fue identificado y posteriormente capturado. Sin embargo, su identidad no ha sido revelada.

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Las unidades de emergencia acudieron al lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se saliera de control o alcanzara las viviendas aledañas, reduciendo así el impacto sobre la cobertura vegetal.

La situación generó preocupación en la localidad debido a la vulnerabilidad del territorio ante los incendios forestales, especialmente durante las temporadas de altas temperaturas y baja humedad.

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Las autoridades locales reiteraron que la vegetación seca puede actuar como combustible y facilitar la propagación de las llamas, por lo que cualquier acción irresponsable puede desencadenar emergencias de gran magnitud en los Cerros Orientales.

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¿Cómo reaccionaron las autoridades de San Cristóbal?

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Ante este hecho, la Alcaldía Local de San Cristóbal pidió a la ciudadanía comunicarse de inmediato con la línea 123 para denunciar cualquier comportamiento sospechoso que pueda poner en riesgo los ecosistemas.

“San Cristóbal es de todos. No vamos a permitir que nadie destruya lo que hemos construido juntos por irresponsabilidad”, enfatizó el alcalde local, Carlos Hernando Macías, quien confirmó que se reforzarán los patrullajes para prevenir este tipo de situaciones y pidió a la comunidad colaborar con las autoridades.

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Para reportar un incendio forestal en Colombia, los ciudadanos pueden comunicarse con la Línea Única de Emergencias 123 o con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá a través de la línea 119.

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¿Cómo reportar un incendio en Bogotá?

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Al realizar el reporte, es importante suministrar la ubicación exacta de la emergencia, indicando el municipio, localidad, vereda, corregimiento o puntos de referencia cercanos, además de describir de manera general la magnitud de las llamas o la presencia de humo.

La rapidez en el reporte permite que las autoridades coordinen oportunamente la atención de la emergencia y movilicen los equipos necesarios.

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Durante una emergencia de este tipo, la principal recomendación para los ciudadanos es mantenerse alejados de la zona afectada y evitar intentar apagar el fuego por cuenta propia. Lo más importante es priorizar la seguridad y permitir que las labores de control sean realizadas por los equipos especializados.

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