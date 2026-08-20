Alcaldía de Bogotá lanza incentivo para estudiar GRATIS: requisitos y LINK de inscripción

Estudiar puede convertirse en una oportunidad para fortalecer tus capacidades y acceder a nuevas opciones laborales.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante el IPES y en alianza con Kuepa, lanzó una convocatoria dirigida a jóvenes vinculados con la economía popular.

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¿Quiénes pueden recibir el incentivo para estudiar en Bogotá?

La convocatoria también contempla una condición relacionada con la trayectoria de los aspirantes: quienes quieran participar no pueden contar actualmente con un contrato de aprendizaje ni haber tenido uno anteriormente. Esta condición debe verificarse antes de completar el registro.

Requisitos principales para postularse



Tener entre 18 y 28 años.

Ser vendedor informal, vivandero de Plazas Distritales de Mercado o familiar directo.

Residir en Bogotá.

Contar con diploma de bachiller.

No tener ni haber tenido un contrato de aprendizaje previo.

La formación presencial de la etapa lectiva se desarrollará de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m. Después de completar estos cuatro meses, los estudiantes pasarán a una etapa práctica de seis meses vinculada con oportunidades laborales.

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El programa busca fortalecer las capacidades laborales de jóvenes relacionados con la economía popular. La formación en Mercadeo y Ventas permitirá completar un proceso educativo que combina clases presenciales durante los primeros meses y una fase práctica posterior.

¿Cuándo y cómo inscribirse al programa de la Alcaldía?

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Las personas interesadas tienen plazo para realizar la inscripción hasta el 8 de septiembre de 2026. El trámite es gratuito y puede realizarse mediante el portal web oficial del IPES, donde los aspirantes deben completar el ->formulario <- dispuesto para esta convocatoria.

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También existe la posibilidad de realizar el registro de manera presencial en los puntos habilitados para las localidades participantes. Los Puntos Vive Digital funcionan de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., por lo que los interesados pueden acudir dentro de este horario.

Puntos de atención presencial



Kennedy: carrera 78K # 37A-11 sur.

carrera 78K # 37A-11 sur. Santa Fe: punto Veracruz, calle 17 # 4-65, segundo piso.

El proceso educativo es administrado por el IPES, por lo que la inscripción no corresponde a trámites de movilidad. En este caso, los interesados deben utilizar los canales dispuestos específicamente para la convocatoria de formación.

¿Cuánto dinero recibirán los jóvenes durante el estudio?

El programa contempla un auxilio mensual equivalente al 75 % de un salario mínimo legal vigente durante los cuatro meses correspondientes a la etapa lectiva. Este apoyo no se extiende durante los seis meses de práctica contemplados dentro de la formación.

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Para recibir el incentivo económico, los estudiantes deberán cumplir con los criterios de asistencia y rendimiento académico establecidos por Kuepa. Estas condiciones forman parte de los requisitos para acceder al apoyo durante la etapa de clases.

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La formación completa tiene una duración de 10 meses. Los primeros cuatro corresponden a la etapa lectiva presencial, con clases de lunes a viernes en horario de 8:00 a. m. a 12:00 m.; los seis meses restantes corresponden a la etapa práctica.

La convocatoria también llega a Kennedy y Santa Fe después de una primera fase piloto. En esa etapa participaron 15 mujeres vinculadas con la economía popular, quienes recibieron formación dentro del programa desarrollado por las entidades participantes.

La directora del IPES, Catalina Arciniegas, resaltó la importancia de brindar herramientas para que los participantes puedan construir proyectos. La nueva convocatoria amplía el alcance de esta iniciativa para jóvenes que cumplen con las condiciones establecidas.

