Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
CAMBIOS EN LA PENSIÓN
ESTUDIA GRATIS EN BOGOTÁ
COBRO EXTRA EN LA LUZ

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Alcaldía de Bogotá lanza incentivo para estudiar GRATIS: requisitos y LINK de inscripción

Alcaldía de Bogotá lanza incentivo para estudiar GRATIS: requisitos y LINK de inscripción

Estudia gratis en Bogotá y recibe un apoyo económico durante tu formación, mientras accedes a nuevas oportunidades para fortalecer tus capacidades laborales y educativas.

Estudiante beneficiaria del incentivo de educación gratuita de la Alcaldía de Bogotá en una plaza con el logo de la administración distrital
Joven estudiante celebra su ingreso al programa de formación gratuita en Bogotá, que ofrece incentivos económicos para jóvenes entre 18 y 28 años y grupos específicos
Foto: IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

Estudiar puede convertirse en una oportunidad para fortalecer tus capacidades y acceder a nuevas opciones laborales.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

La Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante el IPES y en alianza con Kuepa, lanzó una convocatoria dirigida a jóvenes vinculados con la economía popular.

Últimas noticias

Matrículas colegios públicos Bogotá 2027: Fechas y proceso de solicitud.
Bogotá

Matrículas gratis en colegios públicos de Bogotá para calendario 2027; fechas y requisitos

Metro de Bogotá trabajador murió en accidente en la Estación 8.jpg
Bogotá

Tragedia en la obra del Metro de Bogotá: trabajador perdió la vida en la obra

Puedes leer: Bogotá lanza 10 mil becas de inglés GRATIS con empleo asegurado; LINK de inscripción

¿Quiénes pueden recibir el incentivo para estudiar en Bogotá?

La convocatoria también contempla una condición relacionada con la trayectoria de los aspirantes: quienes quieran participar no pueden contar actualmente con un contrato de aprendizaje ni haber tenido uno anteriormente. Esta condición debe verificarse antes de completar el registro.

Requisitos principales para postularse

  • Tener entre 18 y 28 años.
  • Ser vendedor informal, vivandero de Plazas Distritales de Mercado o familiar directo.
  • Residir en Bogotá.
  • Contar con diploma de bachiller.
  • No tener ni haber tenido un contrato de aprendizaje previo.

Te puede interesar:

Becas para mujeres en 2026 de hasta el 80% en Bogotá
Información de servicio

Si eres mujer, esta es tu oportunidad para estudiar con becas en Bogotá de hasta el 80 %

ICETEX lanza becas en prestigiosa universidad de Europa; documentos y requisitos
Información de servicio

ICETEX lanza becas en prestigiosa universidad de Europa; documentos y requisitos

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

La formación presencial de la etapa lectiva se desarrollará de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m. Después de completar estos cuatro meses, los estudiantes pasarán a una etapa práctica de seis meses vinculada con oportunidades laborales.

Publicidad

El programa busca fortalecer las capacidades laborales de jóvenes relacionados con la economía popular. La formación en Mercadeo y Ventas permitirá completar un proceso educativo que combina clases presenciales durante los primeros meses y una fase práctica posterior.

¿Cuándo y cómo inscribirse al programa de la Alcaldía?

Publicidad

Las personas interesadas tienen plazo para realizar la inscripción hasta el 8 de septiembre de 2026. El trámite es gratuito y puede realizarse mediante el portal web oficial del IPES, donde los aspirantes deben completar el ->formulario <- dispuesto para esta convocatoria.

Puedes leer: Matrículas gratis en colegios públicos de Bogotá para calendario 2027; fechas y requisitos

También existe la posibilidad de realizar el registro de manera presencial en los puntos habilitados para las localidades participantes. Los Puntos Vive Digital funcionan de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., por lo que los interesados pueden acudir dentro de este horario.

Puntos de atención presencial

  • Kennedy: carrera 78K # 37A-11 sur.
  • Santa Fe: punto Veracruz, calle 17 # 4-65, segundo piso.

El proceso educativo es administrado por el IPES, por lo que la inscripción no corresponde a trámites de movilidad. En este caso, los interesados deben utilizar los canales dispuestos específicamente para la convocatoria de formación.

Te puede interesar:

Google y MinTIC becas
Información de servicio

Google y MinTIC lanzan 20.000 becas en IA, ciberseguridad y tecnología para jóvenes

Becas del Icetex para estudiar en Hungría, Conozca los requisitos y las características de las becas
Noticias

Link para las becas del ICETEX: todo lo que debes saber para poder participar

¿Cuánto dinero recibirán los jóvenes durante el estudio?

El programa contempla un auxilio mensual equivalente al 75 % de un salario mínimo legal vigente durante los cuatro meses correspondientes a la etapa lectiva. Este apoyo no se extiende durante los seis meses de práctica contemplados dentro de la formación.

Publicidad

Para recibir el incentivo económico, los estudiantes deberán cumplir con los criterios de asistencia y rendimiento académico establecidos por Kuepa. Estas condiciones forman parte de los requisitos para acceder al apoyo durante la etapa de clases.

Puedes leer: ¿Estás en la lista? LINK para consultar con cédula si estás activo en el RUD de la UNGRD

Publicidad

La formación completa tiene una duración de 10 meses. Los primeros cuatro corresponden a la etapa lectiva presencial, con clases de lunes a viernes en horario de 8:00 a. m. a 12:00 m.; los seis meses restantes corresponden a la etapa práctica.

La convocatoria también llega a Kennedy y Santa Fe después de una primera fase piloto. En esa etapa participaron 15 mujeres vinculadas con la economía popular, quienes recibieron formación dentro del programa desarrollado por las entidades participantes.

La directora del IPES, Catalina Arciniegas, resaltó la importancia de brindar herramientas para que los participantes puedan construir proyectos. La nueva convocatoria amplía el alcance de esta iniciativa para jóvenes que cumplen con las condiciones establecidas.

Relacionados

Alcaldía de Bogotá

Bogotá

Noticias Bogotá