Matrículas para colegios públicos en Bogotá en 2027: Fechas que no se te pueden pasar

Aunque las instituciones educativas se encuentran en semana de receso, miles de familias ya planifican el próximo año escolar. Asegurar la educación de los hijos requiere conocer los plazos para organizar documentos, traslados y trámites sin contratiempos. Por ello, la Secretaría de Educación de Bogotá habilitó oficialmente el proceso de matrículas de colegios públicos en Bogotá para 2027.

Desde este 5 de octubre de 2026, se abrió la etapa general para que padres y acudientes soliciten un cupo escolar. El trámite es 100% gratuito y se realiza de manera virtual a través de las plataformas oficiales, eliminando la necesidad de intermediarios.

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Calendario y fechas clave para las matrículas 2027

El cronograma varía según la situación del estudiante (ingreso nuevo, continuidad o traslado). Apunte los siguientes plazos en su calendario:



Solicitud de cupos nuevos (Población general): Disponible desde el 5 de octubre hasta el 23 de diciembre de 2026 .

Disponible desde el . Primera infancia (Continuidad): La formalización del cupo para alumnos antiguos de preescolar se realizará entre el 13 y el 30 de octubre de 2026 .

La formalización del cupo para alumnos antiguos de preescolar se realizará entre el . Traslados entre colegios oficiales: Quienes requieran un cambio de institución desde primero de primaria en adelante podrán solicitarlo del 1 al 3 de diciembre de 2026 . La formalización se ejecutará entre el 1 y el 4 de diciembre.

Quienes requieran un cambio de institución desde primero de primaria en adelante podrán solicitarlo del . La formalización se ejecutará entre el 1 y el 4 de diciembre. Continuidad de primero en adelante: La renovación y formalización para alumnos antiguos de primaria y bachillerato se habilitará del 13 de octubre de 2026 al 22 de enero de 2027.

Cronograma oficial con las fechas clave y plazos de inscripción para las matrículas de colegios públicos en Bogotá para el año escolar 2027. /Foto: Secretaria de Educación

¿Cómo solicitar un cupo escolar en Bogotá?

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Para iniciar el proceso, el acudiente debe ingresar al portal de matrículas de la Secretaría de Educación y rellenar el formulario con los datos solicitados. En la plataforma podrá revisar la disponibilidad de la oferta educativa oficial en cada localidad.

Importante: La asignación del cupo es solo el primer paso. Una vez asignado, la familia debe proceder con la prematrícula y finalizar obligatoriamente con la formalización de la matrícula. Este último paso consiste en la entrega y verificación digital de los documentos de identidad y académicos del menor. Si el trámite no se completa en los tiempos estipulados, el sistema liberará el cupo para reasignarlo a otro solicitante.

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Para educación inicial (prejardín, jardín y transición), las inscripciones también están abiertas y se recuerda que los menores pueden ingresar en cualquier momento del año si la institución cuenta con disponibilidad.

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Resultados para población priorizada y canales de apoyo

La fase previa destinada a poblaciones priorizadas ya publicó sus primeros resultados. Quienes aplicaron en este grupo desde el pasado 30 de septiembre pueden verificar su estado en la web oficial o mediante los mensajes de texto y correos registrados. Tras la asignación, cuentan con 8 días hábiles para aceptar el cupo. De aprobarlo, la prematrícula iniciará el 13 de octubre de 2026.

Para facilitar el proceso a familias sin acceso estable a internet, la entidad dispondrá de unidades móviles de atención y jornadas presenciales en las diferentes localidades de Bogotá para resolver dudas y apoyar la inscripción.

