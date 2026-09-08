Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
EL SECRETO DE 'LA BEBECITA'
MULTA EMBAJADA EE. UU.
DESCUENTO EN IMPUESTOS

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Bogotá limita uso de celulares en los colegios, ¿desde cuándo aplica la norma?

Bogotá limita uso de celulares en los colegios, ¿desde cuándo aplica la norma?

La Secretaría de Educación definió las reglas de la resolución que limitará el uso de pantallas y teléfonos móviles en los colegios de la capital para fortalecer la convivencia escolar.

Bogotá reglamentó la estrategia '(Re)conectarnos para aprender' para restringir el uso de celulares en colegios y promover el enfoque académico
Prohibición del uso de celulares en colegios de Bogotá en marco de la iniciativa Reconectarnos para aprender
Foto: IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

El pasado 7 de septiembre, el Distrito dejó en firme la nueva norma sobre el uso del celular en los colegios de la ciudad de Bogotá. Con esta medida buscan blindar el aprendizaje presencial y fomentar la socialización entre los estuciantes.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Aun que anteriormente Julia Rubiano, secretaria de Educación de la Secretaría de Educación, se habría pronunciado respecto a la iniciativa que respondió a una instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, no había confirmado una fecha exacta de cuándo entraría en vigor.

Últimas noticias

Captura de video de seguridad borrosa, resaltada en un recuadro amarillo, que muestra al presunto agresor en el Terminal Salitre
Bogotá

Él es el hombre que atacó a su pareja en el Terminal Salitre; víctima sigue hospitalizada

Mujer fue atacada por su expareja en la Terminal Salitre de Bogotá
Bogotá

Mujer fue atacada por su expareja en la Terminal Salitre: esto pasó con ella y su agresor

Puedes leer: ¿Adiós al celular en el colegio? La resolución que lo prohibiría hasta en los descansos

Generando la interrogante entre las familias y los mismos estudiantes de ¿cuándo entraría en vigor? La Secretaría de Educación Distrital aclaró que, aunque rige desde su publicación, los colegios públicos y privados tienen un plazo de seis meses para adaptar sus manuales de convivencia a esta directriz.

¿Desde cuándo entra en vigor la restricción de celulares en los colegios de Bogotá?

La prohibición será obligatoria en la ciudad de Bogotá a partir de marzo del año 2027. Durante la jornada escolar, que incluye clases, recreos y almuerzos, los celulares de los niños y jóvenes de básica y media deberán estar completamente apagados y guardados.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

La medida se aprobó mediante la Resolución 1037 de 2026, pedagógicamente denominada Política de Bienestar Digital '(Re)conectarnos para aprender'. Su artículo 1.º busca promover entornos seguros de aprendizaje dictando reglas sobre teléfonos móviles y pantallas para favorecer la atención y el bienestar estudiantil.

Te puede interesar:

Sanción con licencia de conducción a padres morosos de cuota alimentaria en Colombia frente al RUNT y tránsito
Información de servicio

Estos padres podrían perder licencia de conducción por nuevo proyecto de ley

Días festivos Colombia 2027: Lista completa de feriados y meses sin descanso
Información de servicio

Estos son los tres meses de 2027 en los que NO habrán puentes festivos; inesperada razón

Publicidad

Según cifras de la Secretaría de Educación Distrital, reveló que "el 87% de los estudiantes en Bogotá tiene un teléfono móvil propio". Además, el 82% de los docentes consultados observó que los alumnos usan estos dispositivos en clase para fines de entretenimiento.

Por tal motivo, esta restricción rige de manera total desde el grado prejardín hasta el séptimo grado. Sin embargo, a partir del grado octavo se manejará de la siguiente manera: "Hasta el grado octavo queda totalmente prohibido el uso del celular". De octavo a undécimo grado, se permitirá exclusivamente su uso con fines pedagógicos guiados por el docente.

Publicidad

¿Cuáles son las excepciones para usar celulares según la Resolución 1037 de 2026?

La Resolución 1037 de 2026 es clara e indica que existen algunas excepciones, que permitirán el uso de los celulares en los espacios educativos. El o los estudiantes podrán hacer uso de su teléfono móvil en caso tal de que tengan problemas de salud, para (monitoreo de condiciones médicas) necesidades educativas especiales o en situaciones de emergencia que pongan en riesgo la vida.

Puedes leer: Requisitos para sacar crédito en ICETEX; convocatoria con plazo límite y plan flexible

La norma no solamente aplica a los teléfonos móviles, sino que también regula de manera estricta el uso de dispositivos con pantallas, como por ejemplo las tablets. De esta manera, los niños de prejardín y Ciclo 1 tendrán cero pantallas. En jardín y transición, el límite diario es de 30 minutos y en primaria es de una hora al día.

El límite para los grados de sexto y séptimo de exposición acumulada será de dos horas diarias. Las autoridades invitan a las familias a ser corresponsables desde casa y recuerdan que "con esta resolución no se trata de quitarle el celular a nadie; le estamos devolviendo el tiempo".

Detrás de esta decisión hay un masivo proceso de participación ciudadana. Más de 98.000 personas, incluyendo familias, docentes y estudiantes, aportaron sus opiniones para construir esta norma. Adicionalmente, se organizaron 397 foros educativos para debatir el tema.

Te puede interesar:

Estudiante practicando inglés gratis sin internet en su celular con la app oficial SENA Speak
Información de servicio

SENA lanza aplicación de inglés GRATIS que funciona sin internet; LINK de descarga

Madre beneficiaria consultando en su celular la revisión del RUI y fechas de pago de Renta Ciudadana de Prosperidad Social.
Información de servicio

¿Pierdes el subsidio? Prosperidad Social frena pagos de Renta Ciudadana por cambios en el RUI

Publicidad

Por medio de los debates realizados, se identificó que el uso desmedido de estas pantallas genera dificultades cognitivas: "En el 62,3 % de estos reportes se hizo referencia explícita a dificultades relacionadas con la atención, la concentración, la lectura, la escritura o la distracción".

De igual manera, el 45,3% de los informes institucionales expresaron preocupación por el bienestar socioemocional. Los docentes y cuidadores alertaron sobre problemas asociados a la salud mental, el aislamiento, la desregulación emocional y la alteración de los ciclos de sueño.

Publicidad

La Secretaría de Educación realizará un riguroso seguimiento, por medio de la Dirección de Inspección y Vigilancia, para controlar el cumplimiento de la norma y su desacato dará lugar a actuaciones de tipo administrativo.

Video que te puede interesar: ¿No más celulares ni en los descansos del colegio?

Relacionados

Leyes en Colombia

Secretaría de Educación

Colegios distritales