Estos son los tres meses de 2027 en los que NO habrán puentes festivos; inesperada razón

Si eres de los que vive contando los días para el próximo puente festivo o planifica sus vacaciones con mucha anticipación, es mejor que saques tu agenda y empieces a revisar con lupa el calendario de 2027.

Recientemente, se ha generado una notable preocupación entre los trabajadores colombianos al conocerse que el próximo año tendrá una particularidad que afectará directamente el descanso laboral y estudiantil.

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A diferencia de lo que se vive habitualmente, habrá más meses en los cuales no se celebrará ninguna fiesta que requiera brindar un día libre obligatorio.



¿De qué se trata este cambio? Básicamente, el calendario de 2027 presentará tres meses completamente vacíos de días feriados entre semana.

Esto significa que deberás prepararte para afrontar largas semanas de trabajo y estudio continuo sin esos esperados respiros que tanto ayudan a recargar energías en el año.

¿Qué meses no tendrán festivos en Colombia durante el 2027?

Para que te programes desde ya, los tres meses de 2027 en los que no habrá ningún día festivo agendado en el calendario son febrero, abril y septiembre.

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Esta situación marca una diferencia evidente con lo registrado en el año 2026, un periodo en el cual se llevaron a cabo 19 días festivos en total, distribuidos entre celebraciones de carácter religioso, cultural e internacional.

En 2026, 10 de los 12 meses del año contaron con al menos un día feriado en su calendario. Sin embargo, para 2027, la cifra de meses con días libres se reduce, sumando un mes adicional sin festivos en comparación con el año previo.

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La principal razón detrás de este fenómeno en el calendario se encuentra directamente relacionada con la Semana Santa.

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Esta conmemoración tan importante para el mundo católico —que recuerda y revive los últimos días de Jesucristo— suele ser un alivio en el mes de abril para muchos trabajadores y estudiantes gracias a sus tradicionales días de descanso.

En el año 2026, esta festividad solemne ocurrió a principios de abril.

No obstante, para el año 2027, las fechas de la Semana Santa coincidirán con los días finales del mes de marzo.

Al trasladarse esta conmemoración religiosa por completo a marzo, el mes de abril de 2027 queda desprovisto de festivos, sumándose a febrero y septiembre en la lista de meses sin pausas obligatorias.

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¿Cómo queda el calendario oficial de días feriados en Colombia para 2027?

Con la ausencia de feriados en febrero, abril y septiembre, los nueve meses restantes del año que sí conservan al menos un día de descanso son enero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre.

A continuación, te presentamos la lista completa y detallada de los festivos oficiales para el año 2027 para que sepas exactamente cómo organizar tus semanas:

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Viernes 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 11 de enero: Reyes Magos.

Lunes 22 de marzo: Día de San José.

Jueves 25 de marzo: Jueves Santo.

Viernes 26 de marzo: Viernes Santo.

Sábado 1 de mayo: Día del Trabajo.

Lunes 10 de mayo: Ascensión de Jesús.

Lunes 31 de mayo: Corpus Christi.

Lunes 7 de junio: Sagrado Corazón de Jesús.

Lunes 5 de julio: San Pedro y San Pablo.

Lunes 12 de julio: Día de la Virgen de Chiquinquirá.

Martes 20 de julio: Día de la Independencia.

Sábado 7 de agosto: Batalla de Boyacá.

Lunes 16 de agosto: Asunción de la Virgen.

Lunes 18 de octubre: Día de la Raza.

Lunes 1 de noviembre: Todos los Santos.

Lunes 15 de noviembre: Independencia de Cartagena.

Miércoles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Sábado 25 de diciembre: Navidad.

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El festivo en vilo: ¿Qué pasará con el descanso del 12 de julio?

Dentro de la lista de días feriados para el 2027, destaca un festivo de reciente creación: el Día de la Virgen de Chiquinquirá. Esta fecha festiva fue aprobada mediante la Ley 2578 de 2026 y su conmemoración original está marcada para el 9 de julio.

No obstante, debido a la aplicación de la Ley Emiliani, su descanso se traslada al lunes de la siguiente semana, que en el calendario de 2027 corresponde al lunes 12 de julio.

Sin embargo, debes tener en cuenta que la validez y permanencia de este festivo se encuentra actualmente en vilo en el país. Esto se debe a que la ley que lo creó enfrenta una demanda por inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

Mientras el alto tribunal no emita un concepto definitivo que valide o anule la norma, este feriado sigue programado en el calendario, pero su aplicación futura para empresas, trabajadores y estudiantes está sujeta a la decisión jurídica final de la corte.

Teniendo claro que febrero, abril y septiembre no te ofrecerán tregua en tu rutina diaria, la clave para afrontar el 2027 será la planificación anticipada.

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Saber con precisión que la Semana Santa llegará temprano a finales de marzo, o que tendrás fines de semana largos en meses como mayo, junio, julio, agosto, noviembre o diciembre, te permitirá organizar mejor tus responsabilidades y aprovechar al máximo cada uno de los puentes festivos que la ley otorga en el país.