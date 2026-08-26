Fecha en que las nuevas fotomultas de Bogotá dejarán de ser pedagógicas y costarán dinero

El anuncio de la instalación de nuevos dispositivos tecnológicos de detección electrónica en las principales vías de la capital ha encendido las alarmas de miles de conductores.

La pregunta del millón que todos se hacen en las calles es clara: ¿cuándo se acaba la fase pedagógica y empiezan a cobrar las nuevas fotomultas en Bogotá?

La Secretaría de Movilidad confirmó que las primeras cuatro cámaras de este nuevo paquete técnico ya se encuentran listas para operar.



Sin embargo, para mitigar el impacto económico inmediato en el bolsillo de los ciudadanos, se estableció un periodo de adaptación que está muy cerca de vencer.

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Fecha en que las nuevas cámaras de Bogotá cobrarán fotomultas

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Si transitas habitualmente por los corredores viales del occidente y el centro de la ciudad, debes tener el calendario a la mano.

La alcaldía determinó que del 4 al 11 de septiembre de 2026 solo habrá llamados de atención para los conductores que cometan infracciones frente a estos nuevos dispositivos.

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Durante estos días, si la cámara detecta una falta, recibirás una notificación pedagógica que no generará una orden de pago ni afectará tu historial en el sistema nacional.

El panorama cambia drásticamente al finalizar la segunda semana del mes.

Las autoridades viales confirmaron que a partir del 12 de septiembre de 2026 las fotos tomadas se convertirán en una multa real de dinero.

Desde esa madrugada, cualquier exceso de velocidad, cruce de semáforo en rojo o tránsito en horarios no permitidos será sancionado con la tarifa oficial vigente.

¿Dónde están ubicadas las primeras cámaras que empezarán a cobrar?

Este primer grupo de dispositivos tecnológicos se concentrará en dos de las avenidas más congestionadas y de mayor velocidad de la ciudad. Los puntos críticos donde debes bajar el cambio son:



Avenida NQS (Avenida Carrera 30): Monitoreo estricto en los puntos de conexión con la Calle 25 , una zona de alto flujo vehicular y transporte público.

Monitoreo estricto en los puntos de conexión con la , una zona de alto flujo vehicular y transporte público. Avenida Las Américas: Control electrónico reforzado en las inmediaciones de la Carrera 58, un sector comercial e industrial donde los límites de velocidad suelen ignorarse.

¿Qué infracciones detectará el nuevo sistema?

Existe el mito urbano de que estas herramientas solo miden la velocidad, pero la realidad tecnológica es diferente.

Las nuevas cámaras salvavidas tienen la capacidad de identificar de forma automática la placa de tu vehículo y verificar en tiempo real las bases de datos de tránsito.

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Las sanciones económicas directas que se aplicarán desde el 12 de septiembre incluyen:



Más de 50 km/h: sanciones por superar el límite de velocidad SOAT vencido: multas por circular sin el seguro vigente Revisión técnico-mecánica: sanciones por no tenerla al día Pico y Placa: multas por incumplir la restricción

Mantenerse informado y respetar las señales verticales de tránsito es la única garantía para proteger tu presupuesto y evitar comparendos inesperados en el cierre de este año.

Las nuevas cámaras de fotomulta en Bogotá están diseñadas para registrar infracciones de velocidad y documentos vencidos las 24 horas del día. /Foto: Alcaldía de Bogotá

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Preguntas Frecuentes sobre las Nuevas Fotomultas en Bogotá

1. ¿Hasta cuándo va la fase pedagógica de las nuevas cámaras?

La fase pedagógica de las primeras cuatro cámaras va del 4 al 11 de septiembre de 2026. Durante estos ocho días, las infracciones detectadas solo generarán una amonestación escrita y no una obligación de pago.

2. ¿A partir de qué fecha empiezan a cobrar las multas reales?

Los comparendos económicos e imposición de multas reales iniciarán de forma oficial el 12 de septiembre de 2026. A partir de ese día, cualquier foto tomada por los nuevos dispositivos será cargada al sistema SIMIT.

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3. ¿En qué lugares exactos de Bogotá están las nuevas cámaras?

Las primeras cámaras están ubicadas de manera estratégica en la Avenida NQS con Calle 25 y en la Avenida Las Américas con Carrera 58. Estos puntos fueron seleccionados por las autoridades debido a sus altos índices de siniestralidad.

4. ¿Cuál es el límite de velocidad que detectan estas cámaras?

El límite de velocidad máximo permitido en los corredores donde están instaladas es de 50 km/h. Exceder este límite, incluso durante las horas de la madrugada, activará automáticamente la captura del dispositivo electrónico.

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5. ¿Estas nuevas cámaras pueden multar por tener el SOAT vencido?

Sí, el nuevo sistema está conectado en tiempo real con las bases de datos de tránsito. Las cámaras pueden identificar las placas e imponer comparendos automáticos por SOAT vencido y por no tener la revisión técnico-mecánica vigente, sin importar la velocidad a la que transite el vehículo.

