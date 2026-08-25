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Destapan dónde quedarán nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá; conductores a bajar un cambio

Bogotá implementará nuevas medidas para controlar los límites de velocidad, mientras las autoridades revisan el cumplimiento de las normas por parte de los conductores.

Vehículos y motocicletas transitando por una vía en obras de Bogotá, en el contexto del anuncio de la ubicación de nuevas cámaras de fotomultas.
Tráfico vehicular en vías de Bogotá donde se prevé la instalación y operación de nuevas cámaras de fotomultas
Foto: Pantallazo tomado de Alcaldía de Bogotá
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció la instalación y entrada en operación de nuevas cámaras de fotodetección en tres de los principales corredores viales de la capital. La medida hace parte de una estrategia orientada a prevenir siniestros viales, reducir comportamientos de riesgo y proteger la vida de los actores viales.

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Los nuevos dispositivos están distribuidos en puntos estratégicos de las avenidas Las Américas, NQS y El Dorado.

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¿Dónde están ubicadas las nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá?

De acuerdo con el mapa y la información técnica entregada por el Distrito, las cámaras quedaron distribuidas de la siguiente manera:

  • Avenida NQS: se habilitaron puntos en la Calle 9, en ambos sentidos (Norte-Sur y Sur-Norte), y en la Calle 47A, también en ambos sentidos.
  • Avenida El Dorado: los dispositivos están ubicados a la altura de la Carrera 17, en sentido Oriente-Occidente, y de la Carrera 25, en sentido Occidente-Oriente.
  • Avenida Las Américas: los controles tecnológicos están ubicados en la Carrera 58, en ambos sentidos (Oriente-Occidente y Occidente-Oriente).

La Secretaría de Movilidad explicó que estos puntos fueron definidos a partir de análisis técnicos de siniestralidad, exceso de velocidad y comportamientos de riesgo. También se tuvo en cuenta la cercanía a hospitales, colegios y otras instituciones con alto flujo peatonal.

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Los dispositivos cuentan con la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y con la señalización obligatoria para informar a los ciudadanos sobre su presencia.

¿Qué infracciones detectan las cámaras de fotomultas y cómo funcionan?

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Los nuevos equipos de fotodetección tienen capacidad para registrar las siguientes infracciones:

  1. Exceso de velocidad.
  2. Transitar por sitios restringidos.
  3. No contar con la revisión técnico-mecánica vigente.

En cuanto a su entrada en funcionamiento, el Distrito explicó que las cámaras tendrán inicialmente una etapa pedagógica, antes de comenzar a generar procesos sancionatorios.

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Además, cada evidencia capturada por el sistema debe ser validada por un agente de tránsito antes de que se inicie formalmente el proceso de imposición de la sanción.

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, señaló en diálogo con El Tiempo que, si los conductores respetan el límite de velocidad de 50 km/h en las zonas donde están ubicadas las cámaras, podrían salvarse cerca de 50 vidas y evitarse alrededor de 900 personas heridas durante los próximos cuatro años.

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La medida responde a una situación preocupante de siniestralidad vial en la ciudad. Con corte al 31 de julio, las muertes en las vías aumentaron 33 % frente al mismo periodo del año anterior.

Bogotá es actualmente la ciudad del país con mayor número de cámaras de fotodetección instaladas, con 88 dispositivos, por encima de Cali, con 67, y Medellín, con 39.

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La meta del Distrito es instalar 160 nuevos equipos para alcanzar un total de 480 puntos de fotodetección autorizados y 240 cámaras operativas en 2027.

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