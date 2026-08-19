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La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / ¿Se te perdió la licencia de conducción? pasos y precios para sacar el duplicado

¿Se te perdió la licencia de conducción? pasos y precios para sacar el duplicado

Guía completa sobre el costo y pasos para sacar el duplicado de la licencia de conducción por pérdida en la Ventanilla Única de Servicios y el RUNT en Colombia.

Trámite de duplicado de licencia de conducción en Bogotá por pérdida o robo ante el RUNT y la Ventanilla Única de Servicios
Conoce las tarifas y requisitos para tramitar el duplicado de tu licencia de conducción por pérdida o robo en la Ventanilla Única de Servicios.
Foto: IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

Si perdiste tu licencia de conducción física, puedes solicitar un duplicado ante la Secretaría de Movilidad de la ciudad correspondiente a tu lugar de residencia. El nuevo documento conserva la información registrada en el RUNT y te permite volver a contar con la licencia física.

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El proceso requiere cumplir algunos requisitos y seguir los pasos establecidos por la entidad encargada. En Bogotá, por ejemplo, puedes iniciar la solicitud a través de la Ventanilla Única de Servicios, completar el trámite y programar la cita para recibir el documento.

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¿Cuánto vale el duplicado de la licencia de conducción por pérdida?

El costo del duplicado cambia según la ciudad y el tipo de vehículo. En Bogotá, la tarifa también depende de si se trata de un automóvil particular o una motocicleta, mientras otras ciudades cuentan con valores propios para este trámite.

Lista de tarifas por ciudad

  • Bogotá, automóvil: $266.400.
  • Bogotá, motocicleta: $209.300.
  • Cali: $331.600.
  • Barranquilla: $321.411.
  • Manizales: $140.596.
  • Medellín: $125.700.
  • Villavicencio: $44.100.

Las tarifas de tránsito no son iguales en todo el territorio nacional. Los Concejos Municipales aprueban anualmente estos valores, teniendo en cuenta factores como el salario mínimo y los gastos operativos del organismo de tránsito de cada región.

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¿Qué requisitos necesitas para sacar el duplicado?

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Para solicitar el duplicado debes cumplir con las condiciones establecidas para este trámite y contar con la documentación requerida. La información registrada en el sistema permite verificar tus datos y continuar con la expedición de la nueva licencia.

Puedes leer: Cancelarán licencia de conducción a mayores de 65 años que incumplan con este requisito

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En caso de pérdida, el procedimiento contempla una declaración verbal sobre las circunstancias en las que extraviaste el documento. Además, debes presentar tu identificación original o la contraseña vigente autorizada para el trámite.

Requisitos para solicitar el duplicado

  • Estar registrado en el RUNT.
  • No tener multas o comparendos de tránsito pendientes de pago.
  • Realizar la declaración verbal de pérdida bajo gravedad de juramento.
  • Presentar la cédula de ciudadanía original o la contraseña autorizada.
  • Cancelar los derechos correspondientes mediante PSE o en bancos autorizados.

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¿Cómo solicitar el duplicado de la licencia en Bogotá?

Si realizas el trámite en Bogotá, debes ingresar al portal oficial de la Ventanilla Única de Servicios y seleccionar la opción ‘Agenda tu cita’. Para continuar, necesitas iniciar sesión. Si todavía no tienes usuario, debes registrarte con tus datos personales.

Después de ingresar, dirígete a ‘Trámites’, selecciona ‘Actores viales’, luego ‘Licencia de Conducción’ y finalmente ‘Duplicado de licencia’. Allí debes completar el formulario con la información solicitada.

Durante el proceso, el sistema te preguntará si quieres realizar el trámite de manera virtual. Debes seleccionar ‘Sí’ para continuar con esta modalidad. Después, revisa el correo electrónico registrado para consultar el número correspondiente a tu solicitud.

Guía gráfica en cuatro pasos para el trámite de duplicado de licencia de conducir en el RUNT y la Ventanilla Única de Servicio
Sigue el paso a paso desde la verificación en el RUNT hasta la cita en la Ventanilla Única de Servicios para recuperar tu licencia de conducción
Foto: IA

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Una vez aprobado el trámite, puedes realizar el pago en línea mediante PSE. El sistema genera automáticamente el valor que debes cancelar, de acuerdo con las condiciones del trámite y la tarifa correspondiente.

Después del pago, debes ingresar nuevamente a la página oficial de la Ventanilla Única de Servicios y agendar una visita. El sistema te mostrará las opciones disponibles para elegir la sede a la que puedes asistir.

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En la cita presencial te tomarán la fotografía sin costo adicional y recibirás tu licencia de conducción. El documento entregado corresponde a una copia de la licencia vigente que figura en el RUNT.

El duplicado conserva la misma categoría de conducción y la fecha de vencimiento que tenía el documento original. Por eso, el trámite no modifica las condiciones registradas en la licencia que perdiste.

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